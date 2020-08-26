【開工大吉77】艾威離巢TVB賺更多：以前我連遊戲節目都未試過

艾威話苑瓊丹係自己「債主」，因此要隨傳隨到做訪問。

早前傳出婚變嘅艾威，日前接受好友苑瓊丹邀請，亮相香港開電視《開工大吉77》，艾威就話苑仔係自己「債主」，因此要隨傳隨到：「上年有一件事佢幫咗我大忙，我話要請佢食飯答謝，點知唔夠佢快手爭埋單，搞到人情債愈滾愈大，所以佢話做嘉賓即刻答應。」

節目中艾威自爆真名原叫「徐威信」，因為星途向師傅關海山請教：「蝦叔佢係我師傅，佢話我個名唔太似戲行啲人，所以叫我改名，我改『艾威』係因為『艾』字相對西化，『威』字就好剛猛。當時入行有人教我搵個師傅做榜樣，跟住佢做就走少啲冤枉路，所以我就拜師學藝喇。」

節目中艾威自爆真名原叫「徐威信」，係師傅關海山建議佢改名。

艾威指行內有三位前輩令自己佩服，將角角活現鏡頭前：「蝦叔、鵬哥（盧海鵬）、羅嘉良佢哋三個唔會『唸口黃』，係用個心去記台詞，我發現死背對白係唔會演好場戲。」艾威坦言視演員為終身職業，但發展到某階段，開始發主角夢：「人可能係貪心，你會覺得主角嘅戲先有血有肉，綠葉當然好重要，但係都想參與大劇、大電影，但你知道自己嘅定位，唔會有突破，甚至有製作人同我講，佢地曾經向高層推薦我去一定位置，但被高層否決。」

艾威指行內有三位前輩蝦叔、鵬哥（盧海鵬）、羅嘉良令佢最為佩服。

回憶當年艾威被舊同學王維基邀請加盟，離開服務33年嘅無綫（TVB）：「有次校友會聚會，佢話會開電視台，問我過唔過去幫手，我都未傾錢即刻話『過』，以前唔走係因為冇第二個台咋嘛，咁梗係走啦！人哋以為我演出經驗豐富，其實就唔係嘅，因為咁多年都係『下靶位』！」

艾威亦透露離開TVB後搵錢比以前多，更多機會參演幕前崗位：「以前我連遊戲節目都未試過，而家做過旅遊節目主持、做過主角、出書做作者等等，而家疫情我咪拍下短視頻，亦準備再寫書，咩都試下。」