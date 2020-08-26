星級日日瘦│陳自瑤39歲猶如少女　公開秘訣：好習慣對女人好緊要

剛剛39歲嘅Yoyo陳自瑤有「最索人妻」之稱（IG：@chenchiyiu）

23歲的Yoyo青春無敵，更被稱為是「青春女神」。(《赤沙印記@四葉草2》劇照)

誰說結婚產子後一定要變肥師奶？剛剛39歲嘅Yoyo陳自瑤有「最索人妻」之稱，最近一輯花仙子婚紗照令人睇到另一面貌。入行近20年樣貌身形都無咩變，Yoyo接受《香港01》訪問時話：「依家大約23吋腰98磅，人生中除咗大肚，最重100磅。」

Yoyo陳自瑤話要「做自己的女王」。（IG：@chenchiyiu）

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陳自瑤一直以來身材未有太大變化，對比出道時，依家身材曲線更S更有女人味。Yoyo接受《香港01》訪問時話：「自己其實無專登去KEEP，可能因為本身自己飲食習慣影響，由細到大都唔太會食零食飲汽水呢啲垃圾食物，定時食三餐同水果，可能呢啲習慣已經某程度上有幫助。自己一啲都唔細食，不過少食多餐。」

陳自瑤話由細到大都唔太會食零食飲汽水呢啲垃圾食物。（IG：@chenchiyui）

少食多餐都好容易跟，Yoyo提到一個重點就係，女士們養生真係好緊要：「平時都係飲水、蜜糖水，好少飲凍嘢，因為凍嘅食物飲品好易積聚濕氣，令成個人好似水腫咁，特別對女士對子宮唔好。自己都有睇書自學養生，好似肚腩大其實可能因為消化問題，或者身體多濕氣，我會喺屋企按相關穴位，同埋自己做艾炙，真係肚腩都細啲。」

至於運動方面，Yoyo就話較少進行劇烈運動：「帶氧運動未必成日做因為怕傷膝頭，但會KEEP住拉筋同伸展運動，有時間就做瑜伽、打拳，慢跑快行，通常比較溫和嘅運動。喺屋企開電視播片跳舞，比較開心又無咁悶。」