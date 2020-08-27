【反黑路人甲．劇透】姜大衞背後拍檔出現　一人操控黑白兩道？

《反黑路人甲》第十四集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，細倫（王浩信飾）替明麗（高海寧飾）成功解約，明麗歡喜得吻了細倫。晨爺（姜大衞飾）直指高彬是臥底，率眾脅逼細倫捉拿高彬。喪鐘（徐榮）派人伏擊高彬，高彬帶着前來質問自己的芷珊（湯怡飾）逃走，卻因被追撞而令芷珊重傷昏迷。細倫不顧千霞（賴慰玲飾）等人反對，偕高彬、阿秋（朱敏瀚）找喪鐘討公道，過程被人拍下。K.T.（張國強飾）、榮章（石修飾）把細倫鬥喪鐘之事放在網上發酵，欲藉此拉一哥下馬。晨爺說服眾叔父公審高彬，公審當日，高彬遲遲未出現。眾人認定高彬是臥底之際，高彬竟挾着昏迷的欣頤（馮盈盈飾）出現。

眾人懷疑高彬係卧底。（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，高彬表示欣頤致電給他，指偉晨正是蔣氏謀殺案的主謀。細倫配合演戲，令眾人相信高彬並非臥底。細倫與高彬送走欣頤，細倫指留意到偉晨的反應異常。偉晨要求榮章（石修飾）還人情債，又要脅榮章制止欣頤調查。細倫親身指導明麗拍廣告，意外被她打傷。高彬、千霞等人威脅應裘（林敬剛飾），着他調查偉晨。細倫不顧傷勢往探芷珊，明麗跟蹤而至，見二人有說有笑，醋意大發。榮章無法說服欣頤退出行動，實行經濟封鎖。家昌（李成昌飾）欠下志琛五千萬，細倫決意扛下。

晨爺又出招！（《反黑路人甲》截圖）

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