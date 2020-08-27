謝霆鋒大爆新一代藝人排場誇張　網民猜測當事人身份呼之欲出

謝霆鋒早前於一個內地財經節目的訪談中，分享了他作為公司CEO的經歷，還大數新一代藝人如何耍大牌，引起了網民熱烈的討論。節目中主持人問他覺得現在的新人跟他當時可有甚麼相同或不同，霆鋒最初只說：「其實是一樣的，他們更幸福......」但隨即他就開始大爆：「現在確實有很多小朋友一出來已經可能有五六七八個助理。 」

謝霆鋒早前於一個內地財經節目擔任嘉賓。(節目截圖)

他又憶述當年拍《鋒味》時，從第一季到第五季一共請咗90多個藝人朋友：「因為我也管商業，我會知道我們請哪一個藝人，他需要帶多少個助理。就有人帶了髮型師、髮型師的助理，翻譯、翻譯的助理，經紀人、經紀人的助理、助理的助理，保鏢帶兩個，然後自己還有一個化妝，還有一個自己的私人助理......」說到皺晒眉，新人的排場果然十分誇張，請他們的住宿費也不菲，最後霆鋒不禁語帶不滿地說：「有時候我自己會問，他以為自己是誰？那不要（他）了。但是現在世界大了，很多的新人會有這麼的一個要求！」

他直指新一代藝人很幸福。(節目截圖)

最後霆鋒總結他那代和新一代藝人的分別：「區別就在於生活方式還是幸福了很多，我們以前還是比較苦的。」雖然霆鋒並沒有開名，但就有不少網民在猜測他口中所說的是誰：「是說只有樣沒演技的哪位？她也有上過《十二道鋒味》啊」大家議論紛紛，嫌疑人似是在說Angelababy，也有其他嫌疑人物包括楊冪、鄧紫棋、宋茜、張靚穎、王嘉爾、周冬雨、唐藝昕、周筆暢以及李宇春，這些比他遲入行的新一代當紅藝人，都惹人猜疑。有網民卻反問：「他自己不也是這樣嗎？」有網民即回覆對方表示：「霆鋒一直就只帶一個男助理。」

霆鋒說他們以前還是比較苦的。(節目截圖)

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