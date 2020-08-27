陳敏之疑因一幅圖激嬲內地網民　開live坦言不開心高呼愛國愛港

有「索腿天后」之稱的靚媽陳敏之，日前傳出因為有內地網民指她曾於IG發放了一張涉及政治意味的圖片，該照片更在微博上瘋傳，繼而觸動了內地網民的神經，結果，敏之被飛出邵氏劇集《飛虎之壯志英雄》，由陳煒臨時頂上，敏之對有關傳聞並未有回應。

有傳敏之因為呢幅圖激嬲內地網民。

昨晚敏之就於Facebook開live，邊煮豬皮、蘿蔔、魚旦邊跟同大家傾偈，敏之表示自己剛剛收工，打算食完消夜就沖涼瞓覺。敏之坦言近日不太開心，提及那幅IG圖的事說：「呢段時間係有唔開心，大家有睇新聞都知最近有報道指我一年前上載過一張圖片喺社交平台，我想話作為一個媽咪，大家又知我有宗教，我想表達嘅係人嘅力量有限，只可靠神的力去解決，冇諗過大家會諗到咁複雜，其實我係一個好簡單嘅人，呢個世界多啲愛，作為媽咪嘅我，都只想喺好和平、健康嘅社會中生活。」

敏之開Live同大家傾偈。(陳敏之fb截圖)

她又叫大家不要擔心她說：「我係好鍾意正能量嘅人，多啲愛好多嘢都能解決，我係一個土生土長嘅人，大家都好愛呢個家園，我點會唔愛香港，我又係中國人，點會唔愛祖國，所以我堅持要有正能量，咁先會快樂、健康。」公開表白了對香港和祖國的愛。

敏之直言自己愛國愛港。(陳敏之fb截圖)

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