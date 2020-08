吳雨霏(Katy)先後在前年和上年為老公洪立熙誕下大仔Asher和細女Galilee,家庭生活幸福美滿。今日(27/8)是洪立熙35歲生日,吳雨霏亦有在Instagram祝賀老公,更稱對方是人生中最佳朋友:「I can’t believe I’ve known you for more than 20 years now.(好難相信已經識咗你多過20年)」。帖文亦附上一張他們一家四口的在公園拍攝合照,相中的洪立熙雙手高舉快將一歲的Galilee,而吳雨霏則望住囡囡的「肥手仔」笑逐顏開,畫面非常溫馨。

吳雨霏今日(27/8)在網上貼全家福,祝賀老公洪立熙35歲生日。(Instagram/@ngk)

