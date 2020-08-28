地產孖寶｜同事被離婚不值安慰？　毒舌女一句苛刻說話招死亡恐嚇

Netflix真人騷節目《地產孖寶》（Selling Sunset）自去年3月推出第一季上架後一直大受歡迎，在短短一年半已經來到第三季，早前亦已於平台上架。而第三季的重點，除了有前兩季一貫的靚女、豪宅、是是非非之外，今季的最大亮點定非「孖寶」之一的Chrishell Stause突然「被離婚」！

Chrishell哭訴自己突然被前夫以短訊通知離婚。（截圖）

Chrishell Stause是《Selling Sunset》的主人翁之一，。（IG@chrishell.stause）

大熱美劇《This Is Us》男星Justin Hartley於去年11月宣布與Chrishell離婚。（IG@chrishell.stause）

在《Selling Sunset》第三季的節目中，Chrishell哭訴自己突然被前夫以短訊通知離婚，事情來得非常突然。而Chrishell的心情和生活亦大受影響，未有如常地出席真人騷中The Oppenheim Group的公司聚會和聚餐。然而，其它公司同事對Chrishell被離婚一日事議論紛紛，當中Mary更以「家人」去形容同事與Chrishell的關係，希望大家無論如何都要力挺Chrishell，給予她最大支持。可惜，一向被觀眾認為是毒舌代表的Christine郤唱反調，不單止大讚Chrishell的前夫Justin有禮貌、又懂大體，更爆出一句「two side every story（每個故事都有兩面）」，暗指被突然離婚的Chrishell也有份導致令人傷感的結果。

重溫Christine說話有幾苛刻：

而由於一句「two side every story」，據外國傳聞報道指，Christine在受訪時表示在節目出街後收到死亡威脅。不過其實由第一季開始，Christine已經被觀眾認定為奸角，更曾試過在第二季初期刻意「轉死性」與Chrishell和好，不過之後又故態復萌。然而，Christine未因被觀眾視為黐線婆而氣憤，反而更樂在其中：「我猜我正是『節目奸角』，我很喜歡。」

在第三季最後一集，正正是Christine的世紀婚禮：