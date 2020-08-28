張雨綺撐鹿晗公開戀情成熱話：你不在陽光下吻我，幹嘛要生死白頭

有份演出內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》的33歲內地女星張雨綺周四（27/8）在微博上力撐30歲偶像鹿晗公開戀情。她在文中寫道：「談戀愛，不就是要幸福嗎？你不在陽光下吻我，我幹嘛要生死白頭。有些朋友就是幹得漂亮！」並在文尾tag了鹿晗，網友大讚張雨綺勁敢言又夠義氣，帖文瞬間登上了微博熱搜。到底發生何事令她突然要公開支持鹿晗公開戀情呢？

有份演出《乘風破浪的姐姐》的張雨綺近日力挺鹿晗公開戀情。（微博照片/張雨綺工作室）

事源是，鹿晗在2017年公開與22歲內地演員關曉彤的戀情，高調認愛令不少粉絲心碎。事隔三年後，鹿晗當時的經理人楊天真近日接受訪問，提到當年鹿晗高調認戀關曉彤一事，稱反對所有藝人公開戀情。她解釋，因為一旦公開後，公眾都會參與在內，對戀情沒有好處。

鹿晗和關曉彤於2017年高調認愛，楊天真回憶起當年有粉絲因此打算輕生，幸好及時發現事件。（資料圖片）

在訪問中她又回想起，當年鹿晗決定於國慶期間公布戀情。當時公司為了防止出現粉絲輕生的事件，在公布消息後，全體公司員工都在密切監察網絡輿論。而之後果然出現相關消息，公司便立即報警。其後公司為了以防萬一，更持續監控了網絡輿論一周。楊天真訪問片段公開後，立即登上了微博熱搜，網友更創建了一個標籤「#楊天真反對所有藝人戀情公開」。

張雨綺和楊天真一起攝製《我和我的經紀人》，節目中因為張雨綺和前夫袁巴元隔空對罵一事而與楊天真起爭執，火藥味濃。（資料圖片）

張雨綺也曾為楊天真旗下藝人，兩人早年曾一同拍攝綜藝節目《我和我的經紀人》。當時張雨綺和前夫袁巴元正在鬧婚變，兩夫妻關係交惡，持續隔空對罵令事件愈演愈烈，佔據了不少新聞版面。楊天真在節目中勸喻張雨綺不要將私生活曝光，以免影響形象。張雨綺聽後即時面露不滿反駁：「可是我們想不被曝光就不被曝光嗎？」火藥味濃厚的對話似乎顯示兩人積怨已深。張雨綺更於去年12月宣布解約當時楊天真所屬的壹心娛樂公司。

楊天真和范冰冰是好朋友，右為楊天真。（楊天真微博圖片）

也許張雨綺回憶起這段往事而感同身受，於是才會力挺鹿晗公開戀情。網友亦建立了一個標籤「#張雨綺力挺鹿晗公開戀情」對撼「#楊天真反對所有藝人戀情公開」，成了近日內地網絡熱話。

楊天真在香港知名度不高，其實她在內地娛樂圈勁之出名，有頂級金牌經理人之稱。她早年曾幫助范冰冰洗刷負面形象，創金句「我不嫁豪門，我自己就是豪門」，將其搖身一變打造成霸氣的「范爺」。她因此一炮而紅，先後擔任過眾多一綫明星，包括鹿晗、張雨綺、歐陽娜娜、吳亦凡和楊洋等的經理人，也捧紅過不少新生代偶像，在內地娛樂圈地位非凡，非常猛料。

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