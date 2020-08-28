【反黑路人甲．劇透】陳志健出返嚟　第一個就搵佢報仇

《反黑路人甲》第十五集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，高彬（張振朗飾）表示欣頤（馮盈盈飾）致電給他，指偉晨（姜大衞飾）正是蔣氏謀殺案的主謀。細倫（王浩信飾）配合演戲，令眾人相信高彬並非臥底。細倫與高彬送走欣頤，細倫指留意到偉晨的反應異常。偉晨要求榮章（石修飾）還人情債，又要脅榮章制止欣頤調查。細倫親身指導明麗（高海寧飾）拍廣告，意外被她打傷。高彬、千霞（賴慰玲飾）等人威脅應裘（林敬剛飾），着他調查偉晨。細倫不顧傷勢往探芷珊（湯怡飾），明麗跟蹤而至，見二人有說有笑，醋意大發。榮章無法說服欣頤退出行動，實行經濟封鎖。家昌（李成昌飾）欠下志琛五千萬，細倫決意扛下。

晨爺又出招！（《反黑路人甲》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，細倫向水姐（蔣家旻飾）直言並非借錢，而是另有所求。千霞因厭倦了打理四聯幫而喝得爛醉，高彬前來安慰。細倫等人與喪鐘（徐榮）談判，喪鐘提出以雙坐館制來抵償五千萬，細倫拒絕。喪鐘欲發難，卻不斷傳來檔口被警察掃蕩的消息，被迫放棄討債。細倫跟子堅（陳志健飾）碰面，子堅認定細倫搶走水姐。細倫要高彬、陸秋（朱敏瀚飾）助自己追星，更提議公司投資拍電影。高彬透過應裘查得偉晨有一神秘戶口，應裘及後墮樓身亡……欣頤查出戶口持有人是芷珊，欲以洗黑錢罪名起訴芷珊。

佢終於出返嚟。（《反黑路人甲》截圖）

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