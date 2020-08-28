做家務的男人| 獲李亞男讚到上天　祖藍一句自嘲仲回應大男大主義

王祖藍同李亞男攜同女兒王天韻（Gabrielle/Gabby），一起參加內地生活類真人騷《做家務的男人》第二季，一家三口溫馨幸福的日常生活令網友艷羨。在最新一集中，王祖藍挑戰自己湊女，不料只是經過一個早上就已經累到無力。

祖藍除了照顧Gabby，還要做家務，為Gabby煮食等，任務瑣碎消耗大。（視頻截圖）

原本Gabby應該要睡午覺，但由於媽媽李亞男不在，Gabby玩得相當興奮，由朝早到下午，幾乎全日都在看電視，中途還一度離開爸爸王祖藍視線，走去玩洗衣機，幸好無發生安全隱患，但看得出一人湊女又要打掃、做飯，還要時時刻刻看著女兒，消耗真的很大。

祖藍氹極Gabby都不睡。（視頻截圖）

每次節目播到祖藍家時，總會被網友感歎他們的生活很有儀式感，當日祖藍悉心為李亞男準備了燭光晚餐，芳香四溢的帶子濃湯以及秀色可餐的牛扒，既有生活氣息又不失浪漫，對此，李亞男也對祖藍讚不絕口，不止印度菜、川菜、粵菜、西餐、甜品等樣樣拿手，唱歌、填詞、演戲、跳舞、編劇等身兼數職，能力出眾，似乎無祖藍不會的東西，不過他卻回應道：「我不會長高！」真是一語道破自己死穴。

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不難看出，在李亞男心中，祖藍是個幾近完美的好男人、好爸爸，有100%的安全感。然而，在節目首集播出後，祖藍受到不少非議，指他「大男人主義」、「寵妻人設崩塌」等，令李亞男覺得很驚訝，她解釋道：「因為我在場的時候，那一天我就覺得沒有什麼事。」不過祖藍否認說：「沒有，確實是有大男人的時間。」他說，時代一代跟一代不同，但自己還是被爸爸、爺爺影響：「其實他的行動是貼心的，但他就不會那種表達，還是有自己父親的一點點那種影子。」其後更笑言：「我會慢慢改良的，哪有完美的男人。」

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的確，利用主持傅首爾的說話表達，可以依靠，能對自己進行精神引導，體貼周到的人，就是有主見的，畢竟世上人無完人。