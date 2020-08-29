【早霸王】男聽眾突然失聰視力亦受影響　女友不離不棄勁感動

男聽眾突然失聰，視力同時受到影響，但女友一直不離不棄。（影片截圖）

最新一集《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」，男聽眾阿文想藉機會感謝老婆不離不棄，他表示10年前突然一邊耳仔突然失聰，連醫生都無法搵出原因，稱可能係細菌感染：「醫生開咗啲類固醇俾我，但原來食得多個眼底會滲水，後果就係好似投影機後面凹凸不平，每日都唔想打開雙眼，因為會有色差、睇嘅嘢都扭曲、個人易暈，出街好辛苦。」

男聽眾因為失聰而影響了日常生活同工作。（影片截圖）

由於身體問題，令阿文唔可以再教打網球，而另一份工因為長期使用電腦，所以公司亦有唔少閒言閒語。「當時好怕會辜負咗另一半，有諗過分手，但好記得佢同我講過耳仔聽唔到唔緊要，眼睇唔到唔緊要，佢都會照顧我。」阿文表示約四年前接受手術後，視力回復近九成，並於三年前結婚。呢種不離不棄嘅行為，連森美都表示十分感動。

男聽眾都未曾「表白」，老婆已率先示愛。（影片截圖）

電話接通後，老婆Emily大讚阿文不時製造小驚喜，最好笑係Emily聽到阿文把聲時，好甜咁講咗句「我愛你」，搞到森美要溫提兩位唔好搞錯次序。阿文向老婆表現謝意時，講唔夠兩句已經喊咗：「多謝你不離不棄，喺我最失落同唔開心時，唔理閒言閒語咁照顧我，我承諾會一世一生愛你、照顧你……」阿文都未講完，Emily又一句「我愛你」，真係sweet到暈。

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