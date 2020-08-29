【中國新說唱3】吳亦凡揀嗲精周梓倩入廠牌　粉絲憂二人傳緋聞

內地綜藝節目《中國新說唱》第三季雖然才播出短短3集，但一直爭議不斷，且剪接雜亂無章，很多實力Rapper的個人100秒作品展都無完整放送，反倒是被搞噱頭的人佔據，比起前3年的製作要差很多。

組合Round2表演的《邊吃邊喝》受到大批網友大讚。（視頻截圖）

海選過程中，張靚穎選了一名叫作周梓倩的女選手，當時還被她的身材吸引，指她的腰很纖幼。到個人作品展示時，周梓倩同樣以白色Crop top西裝上衣以及短裙上陣，張靚穎打趣說：「小腰精又來了」，但對方有些驚訝，表示不是自己，隨即張靚穎稱因為海選時曾大讚她腰很纖幼，這時周梓倩才承認「哦，那是我」，更解釋剛才以為是「小妖精（內地『腰』、『妖』同音）」，聲音非常做作，單是出場就已經用了分半鐘，開始表演時還對著DJ說「哥哥姐姐放一下音樂，謝謝」，引起其他後台男Rapper大聲起哄。

周梓倩當晚鏡頭超多，反而很多實力強勁的Rapper只有片段甚至無鏡頭。（視頻截圖）

由於周梓倩說話與Rap時的聲音反差很大，最後獲得吳亦凡、張靚穎為她推桿，前者認為有驚喜，後者則被外形、歌詞吸引。周梓倩連忙道謝，張靚穎笑言她一秒即變回溫柔聲線，這時周梓倩的表情十分微妙，挑眉的一刻被記錄下來，似乎有些機心：

然而，在張靚穎拉票後，周梓倩突然翹腳扮可愛，在場的GAI同潘瑋柏忍不住學起來，結果周梓倩當眾撒嬌，嗲聲嗲氣，略帶哭腔說：「他們模仿我」，頗有譁眾取寵的感覺。

其後在選擇進入廠牌的過程中，周梓倩又為自己加了不少戲碼，直言原本想選擇張靚穎，但她隊伍中太多弟弟，自己不喜歡弟弟，喜歡哥哥，還未明確說加入誰的廠牌，便興奮地說「所以我現在要來了。」令4位主理人一頭霧水，其後她才表示選擇吳亦凡，而潘偉柏讓她回到舞台重新來一次，吳亦凡才回過神說「玩我的心跳」。

點擊下圖睇周梓倩選廠牌過程：

+ 5 + 5 + 5

由周梓倩出場到退場，整個過程耗時4分半之多，而且都是一些無意義的對話與戲碼，算得上當晚浪費鏡頭時長最多的一位，令觀眾極度不滿：「所以剪了別人就看這」、「來比賽還是來找哥哥的」、「能不能把好歌放出來」等，大鬧其「做作冠軍」。離場途中，吳亦凡還著周梓倩的背影，表情真是意味深長，有網友留言道：「老吳居然看了她的腰」、「吳亦凡的表情說明了一切」等。

周梓倩出生於1998年，身高173cm，是內地女團ACEMAX-RED成員，曾於2016年參加選秀節目《加油！美少女》以及今年《青春有你》第二季，與在《中國新說唱》中判若兩人。而在《青春有你2》中第一輪就被淘汰，且網上有不少負評，口碑並不好。值得一提的是，曾與吳亦凡傳出戀情的秦牛正威也有份參與《青春有你》第二季，因此有粉絲為吳亦凡擔憂，似乎驚又有緋聞傳出。

有粉絲擔心吳亦凡。（微博截圖）