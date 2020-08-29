陳自瑤與好姊妹黃翠如連詩雅慶生　感性留言：有你們是我的幸福

前日（27/8）是陳自瑤（Yoyo）39歲生日，她特意拍攝了一輯仙氣與性感並重的婚紗相，作為送給自己的禮物。生日驚喜可說是一浪接一浪，今日（29/8），Yoyo就與因劇集《那些我愛過的人》而結緣的好姊妹黃翠如和連詩雅（Shiga）一同慶祝。

Yoyo就與好姊妹黃翠如和連詩雅一同慶祝。（IG/ @chenchiyiu）

Yoyo在IG上載了與翠如和Shiga的合照，兩位好姊妹除了送上寫着「Happy Birthday Sexy Goddess Yoyo（性感女神Yoyo生日快樂）」的生日蛋糕外，還準備了貼有Yoyo樣子以及名字的氫氣球和擺設，相當有心思，難怪壽星女非常開心並留言寫道：「有你們是我的幸福，一切盡在不言中，感恩。」

而Shiga亦有貼出慶生的靚相，她和翠如為壽星女送上Birthday Kiss，看Yoyo笑得一臉幸福，就知道當晚一定非常盡興，Shiga寫着：「那晚小小的安排，大大的快樂，為我們兩個的性感又感性的女神送上祝福，再一次祝你生日快樂Baby。」加上Hashtag #我們這三個女人真係講不停、#辛苦蕭生不停幫我們拍照，翠如都有留言感謝Shiga準備的一切：「辛苦了這位甜姐兒準備的安排。」

點撃睇下慶生同其他靚相：