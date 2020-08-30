郭嘉文28歲生日獲公主式待遇　與林凱恩撐枱腳唔遇兩位「妹妹」？

前港姐季軍郭嘉文（Karmen）自從成為李澤楷女友後一直成為話題人物，早前她為好姊妹林凱恩慶祝生日時因與新認識的鄺潔楹及江嘉敏互稱「姊妹」而引起一連串報道指對方只為搭路認識踏入上流社會而引起熱議。不過，日前郭嘉文28歲生日時，僅分別與三個大學同學及林凱恩慶祝，鄺潔楹及江嘉敏兩位新認的妹妹卻沒有影。

上周四（27日）是郭嘉文的27歲生日。（Instagram：@karmen_kkm）

郭嘉文今日（30日）在Instagram上載幾張在酒店房與大學好友開party的照片，房內充滿少女心爆棚的氣球及裝飾，簡直就是公主式待遇：「今年仲可以同公主噹噹慶祝添，朋友聚在一起就是會互相說笑，說起大學時期的趣事，彷彿就像昨天閃過，謝謝妳們看過我認真學習的樣子最後還是留下來！」

郭嘉文與三個大學同學慶祝生日。（Instagram：@karmen_kkm）

她昨晚亦有與林凱恩獨自去餐廳撐枱腳，林凱恩在Instagram上載兩人慶祝的片段，更寫道「愛她，寵她，當她公主」，可見郭嘉文在眾人心目中確實是公主一個。公主郭嘉文亦隨即在轉發在限時動態，並透露自己將生日願望送給好姊妹：「許願即刻變認真，希望我的寶寶天天快樂，個個錫佢，揸車無（冇）人蝦佢！」

郭嘉文與林凱恩撐枱腳慶祝生日。（Instagram：@karmen_kkm）

郭嘉文將生日願望送給林凱恩。（Instagram：@karmen_kkm）

郭嘉文早前與鄺潔楹及江嘉敏為好姊妹林凱恩慶祝生日。（Instagram：@karmen_kkm）

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