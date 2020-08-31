綜藝3國智｜真人版娜美遭險被扯掉比堅尼　王少偉勁尷尬即潛水

王少偉過去在錄製《綜藝3國智》時，曾多次在鏡頭前起生理反應，這次到泳池錄影，他與梓梓（董梓甯）又擦槍走火，險些扯下梓梓的比堅尼。而他也尷尬到在水池中無法起身，疑似又因生理反應無法自由活動。

「真人版娜美」梓梓遭王少偉扯掉比堅尼？（點圖放大▼▼▼）

梓梓有「真人版娜美」之稱，擁有姣好身材又擅長熱舞，一登場就大方掀起上衣露出火辣身材，也秀出帶有設計感的紫色比堅尼。她到水上關卡中與王少偉一起挑戰，兩人站在浮板上，用大腿力量前進至指定位置。但梓梓想轉身正面面對王少偉時，王少偉卻瞬間「暈船」失去重心，兩人雙雙落水。

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他急著英雄救美，馬上伸手要去扶梓梓，卻不小心拉到她比堅尼背後的細繩，差點將整件泳衣脫下來，嚇的他急忙收手，趕緊解釋：「不小心碰到後面肩帶，好害羞啦！」其他人看了氣的大罵：「你在搞什麼！」

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一陣混亂之後，王少偉沒有馬上起身上岸，反倒躲在水中，被眼尖的黃豪平發現，立刻質問：「你躲在水裡幹嘛？」王少偉疑似因生理反應動彈不得，只好尷尬地害羞笑說：「先讓我休息一下啦！」

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