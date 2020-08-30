港姐2020︱麥明詩不評論前男友林作到處辣火頭：呢個係佢嘅選擇！

《2020年香港小姐》周日（30/8）進行決賽，賽前各位明星齊齊亮相TVB電視城接受傳媒訪問。近來已淡出娛樂圈的麥明詩（Louisa）罕有亮相，她以一襲性感黑裙亮相，提及早前上載了一張行山相，有網友留意到她身形發福。她笑指這是幸福肥，她又指因為工作太忙，所以未有太留意港姐新聞。

麥明詩話冇留意林作抽水新聞。（陳順禎攝）

《黑豹》主角Chadwick Boseman因癌症周六（29/8）不幸離世，不過林作卻乘機抽水出Post宣傳保險，Louisa坦言沒有留意：「其實我自己都冇乜留意佢嘅新聞啦！我自己都好鍾意《黑豹》嗰個演員，咁其實希望大家都可以等佢rest in peace（安息）。（會唔會覺得佢成日都挑起好多火頭？）咁我覺得呢個係佢（林作）嘅選擇，都唔輪到我（作）任何評論。（佢成日都會係直播度打情罵俏，你睇完之後有咩感受？）我冇睇呀！（點解唔睇？）我工作都忙。有時間都可能會睇多啲正經新聞。（會唔會有時覺得佢做啲嘢唔經大腦？）我覺得每人有自己條路可以行，可能我選擇咗自己條路......最緊要自己活得開心，鍾意自己做緊嘅嘢，其他人點睇唔緊要。（會唔會係你心目中佢已經係一個不值一提嘅人？）我又唔會咁講嘅，咁之後大家見到面都係朋友嚟，都會say個hi嘅。」

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