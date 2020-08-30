【港姐2020】大熱謝嘉怡成雙料冠軍　立志留港發展成為演員

《2020香港小姐競選》在周日（30日）晚隆重舉行，來自蘇格蘭的8號謝嘉怡（Lisa）先拔頭籌奪得「最上鏡小姐」之後，狀態大勇的她更成功奪冠！

謝嘉怡（Lisa）先拔頭籌奪得「最上鏡小姐」。（電視截圖）

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Lisa除了因為由肥媽Maria Cordero提名而被外界睇好之外，亦因為中英混血兒的樣貌而備受關注，五官深邃、外表甜美的她是一名手術室護士，雖然廣東話不太流利，但無阻她一路過關斬將。Lisa在才藝表演環節中獻唱金曲《上海灘》，唱起來中氣十足，獲得全場掌聲！

8號謝嘉怡獻唱金曲《上海灘》。（陳順禎攝）

身高只有160cm的Lisa曾自認不夠高䠷，在一眾佳麗中顯得較為「強壯」，但她亦有積極減磅，成功減了6kg，不少網民認為身形匀稱的Lisa看起來更加健康自然。Lisa曾透露考慮留港發展，並希望成為一位演員：「TVB會畀到我新體驗，同埋可以教到我其他公司教唔到嘅，同埋蘇格蘭冇呢啲機會。因為蘇格蘭選美個獎勵唔一樣，所以返嚟學嘢。（跑龍套都可以？）Yea，如果有機會都可以。」期待她未來在TVB的發展！

Lisa身形匀稱。（資料圖片）

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