【港姐2020】高妹陳楨怡屈居亞軍　出身富貴男友係戴祖儀前度

《2020香港小姐競選》圓滿結束，有「女版金宇彬」之稱的2號陳楨怡（Celina）雖然是非多多，但同時亦關注度甚高，身形高䠷的她在當晚表現亮眼，奪得亞軍！

2號陳楨怡（Celina）屈居亞軍。（陳順楨攝）

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Celina在初參選時已經獲得不少人留意，除了身形Fit爆之外，家底亦相當紮實。Celina經常在IG分享日常穿搭照，相中所見她擁有不少名牌手袋及飾物，更經常到世界各地旅行，可見出身富貴。曾有讀者向《香港01》爆料指Celina家住銅鑼灣二千多呎大屋，出入有私人司機接載，爸爸是印尼華僑富豪，現任男友Andy亦是富家公子，戴名錶、出入揸靚車，還是戴祖儀的前男友。

Celina直認男友是戴祖儀前度。（資料圖片）

Celina更被爆在英國留學期間喜愛夜蒲，並長期「收兵」，不過她在接受《香港01》訪問時就否認：「我喺英國讀建築嘅時候，讀建築嘅朋友都知道課程係好緊湊，所以絕對冇呢個時間去夜蒲，話我醉酒同人有親密行為，呢個唔係事實，認識我嘅人都知我唔好飲酒，同埋對酒精都有少少敏感，所以我係一個非常自律嘅人，呢啲咁隨便嘅行為，絕對唔會發生喺我身上。」愈戰愈勇的Celina在泳裝環節表現出色，最後奪得亞軍。

Celina身形高䠷。（陳順楨攝）