【反黑路人甲．劇透】王浩信一招冧死湯怡　三個女人同時呻醋

《反黑路人甲》第十六集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，細倫（王浩信飾）向水姐（蔣家旻飾）直言並非借錢，而是另有所求。千霞（賴慰玲飾）因厭倦了打理四聯幫而喝得爛醉，高彬（張振朗飾）前來安慰。細倫等人與喪鐘（徐榮）談判，喪鐘提出以雙坐館制來抵償五千萬，細倫拒絕。喪鐘欲發難，卻不斷傳來檔口被警察掃蕩的消息，被迫放棄討債。細倫跟子堅（陳志健飾）碰面，子堅認定細倫搶走水姐。細倫要高彬、陸秋（朱敏瀚飾）助自己追星，更提議公司投資拍電影。高彬透過應裘（林敬剛飾）查得晨爺（姜大衞飾）有一神秘戶口，應裘及後墮樓身亡……欣頤（馮盈盈飾）查出戶口持有人是芷珊（湯怡飾），欲以洗黑錢罪名起訴芷珊。

佢終於出返嚟。（《反黑路人甲》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，芷珊必須被拘留四十八小時，晨爺無計可施。子堅當眾向水姐唱歌示愛，水姐向細倫求助。細倫硬着頭皮承認清水是自己的女人，子堅傷心，決定向喪鐘借刀手殺細倫。細倫為進警署陪伴芷珊，憤然在街上行為不檢，欣頤無奈拘捕細倫。芷珊喜見細倫來陪伴自己，欣頤滿不是滋味。明麗、水姐各自得知細倫被捕，前往保釋細倫。高彬得知子堅欲殺細倫，偕陸秋往談判。子堅坦言不忿細倫搶走水姐，高彬迫不得已承認細倫跟自己才是真愛！

芷珊必須被拘留四十八小時。（《反黑路人甲》截圖）

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