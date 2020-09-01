【愛回家】劇集演員拍片齊心抗疫　呼籲全民參與病毒普及計劃

政府今天（1/9）正式開展新冠病毒普及社區檢測計劃（普及計劃），截至周日（30/8）已經有超過42萬人成功登記計劃。

周一（31/8）播出最新一集的無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中，飾演「熊樹根」的演員劉丹在片末呼籲大家參加病毒檢測，他說：「為自己、為家人、為香港，請參加冠狀病毒普及檢測，快啲上網登記啦！」劇中其他演員均有拍片支持普及計劃，包括單立文、周嘉洛及林淑敏等，之後片段將會陸續播出。

「熊若水」呂慧儀接受傳媒訪問時表示做檢測是好事，因為做了會比較安心，更有效檢查出隱形患者，讓他們及早接受治療。她又透露自己疫情期間非常小心，除了工作外都減少外出，會避免去人群聚集的地方，以及進食維他命C增強抵抗力。

「熊心如」蘇韻姿亦支持普及計劃。她坦言，雖然開工無法戴口罩，但一班演員都會「自救」，做好防護措施。例如呂慧儀會帶消毒噴霧，「龍璟風風少」陳浚霆會分享透明膠片口罩給演員對戲用，而蘇韻姿則會戴備UV消毒餐具燈消毒餐具，真是非常齊心。

呂慧儀都支持大家進行檢測。（IG@@konniecrab）

同場加映：【多圖】林明禎減齡齊蔭look少女味濃 與家姐與姨甥女似足三姊妹