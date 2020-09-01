汪明荃呼籲全民登記政府免費病毒檢測　曹永廉勁積極帶埋全家登記

政府於周二（1/9）正式開展新冠病毒普及社區檢測計劃，為市民提供一次免費病毒檢測服務，不少藝人紛紛登記以示支持，包括汪明荃、曹永廉及莊思明等。曹永廉更是全家登記支持政府。他認為盡早發現隱形病患可以減輕疫情，所以希望鼓勵大家進行檢測，又透露身邊許多朋友已經一早登記計劃。

曹永廉響應政府普及計劃，帶全家登記病毒檢測。（微博圖片／曹永廉Raymond）

汪明荃則尚未登記，但強調之後自己就會前往登記計劃。她又謂，政府用盡一切辦法控制疫情，大家應該要去做檢測。而莊思明亦認為檢測有效大規模找出隱形患者，更可加速截斷傳播鏈，如檢測結果顯示自己並未有染疫便無須終日疑神疑鬼，患者亦能盡快得到治療。她呼籲大家為了家人、朋友和社會着想，應該響應政府計劃，盡快登記做檢測。

相關報道亦訪問了其他無綫藝人，包括張振朗、馮盈盈、蔡思貝、余德丞、羅天宇及劉佩玥等，他們均大力支持政府檢測計劃，以及同意得知結果呈陰性後能夠買個安心。馮盈盈更直言，私家診所檢測費用較高，政府免費檢測有助減輕小市民負擔。余德丞雖然支持計劃，但指自己暫時未有需要進行病毒檢測。

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