吳若希嫌複式豪宅唔夠住　犯禁忌大住肚搬屋自爆：被個姓何嘅迫遷

吳若希 (Jinny) 為她的老公Alex陀住慈姑椗現已7個月，個肚真係籮咁大，原本在家中專心待產的她，早前就被指為了讓一家四口可以住更大的屋，不惜犯了大肚婆禁忌，陀住BB去搬屋，有指她愈住愈富貴。原來Jinny這次搬屋也是迫不得已的，有報道就指她日前接受訪問時自爆是：「被個姓何嘅迫遷」，他們一家人現已搬走。據悉，她之前以月租43,800元租住位於元朗爾巒菲利提諾大道的二千呎複式豪宅單位，業主現時在巿場上以2,090萬港元放售。

吳若希為她的老公Alex陀住慈姑椗現已7個月。(吳若希ig)

Jinny口中的姓何的人，原來是指她腹中的仔仔！她表示因為家中快將增添新成員，所以希望有較大的居住環境。而她的前業主一直都對好好，更十分之不捨得他們一家人搬走，但仔仔很快就要出世，她有感屋企太迫會唔夠住，加上又想方便女兒在市區返學，故才搬回市區居住。Jinny又澄清舊居並非如報道所說的二千呎，而是得1200呎，一家八口連同寵物住，想有更大的空間，更直言她的老公以後要加倍努力賺錢養家了。

Jinny之前居住的豪宅，現已搬走。(吳若希ig)

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