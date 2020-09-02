「宇宙最強」甄子丹私藏極高質細妹　甄子青擁超童顏完全唔似46歲

「宇宙最強」甄子丹絕對是香港影壇數一數二的好打之人，不但在《葉問》系列中戰勝多個重量級敵手，亦試過在《星際大戰外傳：俠盜一號》（Rogue One: A Star Wars Story）打贏一班「白兵」，非常堅揪。為什麼丹爺會咁好身手？自小跟母親麥寶嬋習武肯定是最大原因，而原來麥寶嬋也有另一位超級高徒，她便是甄子丹的親妹甄子青（Chris）。

甄子青與兄長甄子丹年齡相差11歲。（Instagram/@chrisyen.la）

甄子青雖然今年已經46歲，但外表卻仍然宛如少女，除了有着超強的不老童顏，其手腳更是纖幼得令人羨慕。甄子青其實是童星出身，12歲便參演電影《殭屍怕怕》（1986），之後一直在美國發展，2004年到香港參演兄長甄子丹執導電影《見習黑玫瑰》，其後亦有拍攝其他電影，直至2016正式與甄子丹旗下公司簽約，打算致力在香港影壇發展。

點擊下圖觀看甄子青在《僵屍怕怕》有幾好身手：

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簽約並非想紅 只想多點時間跟大哥相處

可是，甄子青成為兄長旗下藝人後，卻一直未有任何演藝作品產出，因為她從來並不打算隨兄長步伐，成為一位大紅大紫、蜚聲國際的超級巨星，她之前接受傳媒訪問時便曾經講過，自己只是想花更多時間與兄長相處，追回當年兄長離開美國到香港發展的時光。另外，一些網上文章指甄子青單身多年，但她事實上在2009年已經與賽車手Hubert Young結婚，生活非常美滿。

點擊下圖觀看甄子青Keep得有幾好，以及早年廣告中與男演員激吻的畫面：