反黑路人甲．劇透｜王浩信拿出神秘錄音　已鎖定殺蔣家三父子兇手

《反黑路人甲》第十七集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，細倫（王浩信飾）與芷珊（湯怡飾）暫時獲釋，蔣家三姊妹欲了解細倫的感情事。欣頤（馮盈盈飾）穿制服跳舞的視頻在網絡瘋傳，被KY （張國強飾）暫時停職並調離臥底行動。千瑜（傅嘉莉飾）得知定邦（于洋飾）有部神秘手機，司徒信（許家傑飾）認為這手機或是破案關鍵，千瑜卻發現司徒信瞞騙自己……欣頤將要交出指揮權，決定聯同細倫與高彬（張振朗飾）綁架晨爺（姜大衞飾），逼他交代神秘戶口是否用來買兇殺定邦。細倫與高彬軟硬兼施，晨爺終說出始作俑者的身分。喪鐘（徐榮）指細倫再利用清水便家法侍候，細倫擔心清水安危前往找她，清水向細倫獻吻。

捉咗晨爺！（《反黑路人甲》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，細倫舉行大會，要找出某人交代蔣氏謀殺案的始末，當事人卻失蹤。偉晨交出一段對話錄音，眾人信服某人就是主謀。千惠（林宣妤飾）得知細倫曾在美國劇團作巡迴演出，對他起了疑心。高彬暫管主謀的地盤，卻被喪鐘威嚇要他交出。司徒信救出高彬，說高層下令要高彬退出臥底行動。明麗（高海寧飾）要脅細倫，要他宣佈自己是明麗的男朋友，否則向傳媒爆料。細倫被喪鐘要脅交出高彬暫管的地盤，千霞（賴慰玲飾）、陸秋（朱敏瀚飾）等人及時出現解圍，細倫的懦弱表現令千霞非常不滿。

喪鐘要脅交出高彬暫管的地盤。（《反黑路人甲》截圖）

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