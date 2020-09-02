章子怡激讚Angelababy演技真摯自然　網民質疑她是否遭綁架了

索爆靚媽Angelababy (楊穎) 的演技多年來都備受爭議，甚至被網民批評為只靠顏值走紅，可是卻毫無演技可言。Baby有份演出的內地劇《摩登大樓》近日熱播，她在劇中的幾場喊戲成為了網民的焦點，被視為是用來評核Baby演技的戲份，劇集播出後即引起了網民熱烈的討論，#Angelababy哭戲# 早前更一度登上了微博熱搜榜之冠。

Angelababy於內地劇《摩登大樓》入面的幾場喊戲成為了網民的焦點。(劇照)

網民對於Baby的連場喊戲評價兩極，有網民讚她：「演技明顯進步了」、「喊得很有感染力」、「哭得讓人心痛」、「哭戲不錯啊，好幾種情緒都表現出來了」、「哭戲令人很有代入感」、「這種哭戲真的是很考驗人的演技的，這次baby沒讓我們失望」。然而亦有網民持相反的意見，留言表示：「為啥哭的時候還在笑？」繼續給她負評，大彈她的演技。而貴為影后的章子怡原來都有收睇該劇，昨日更於微博發文肯定了Baby的演技，激讚Baby。不過就有網民質疑章子怡的讚美，還搞笑地問：「子怡姐你被綁架了就眨眨眼。」相當抵死。Baby獲影后加持，即於微博發文回應對方。

章子怡大讚Baby的演技。(章子怡微博)

點擊下圖逐格睇Baby於該劇中的喊戲，以及章子怡讚她的全文：