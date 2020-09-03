艾倫狄珍妮谷收視不擇手段？曾逼瑪莉嘉兒飲酒　尷尬公開懷孕消息

曾經受到無數觀眾喜愛、被視為親切溫暖化身的名主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres），遭揭穿冷漠難搞真面目後，過去被她虧待的人一一跳出來「補刀」，讓她的形象跌落谷底，甚至引起節目製作公司—華納媒體的調查，並且開除了3位製作人，試圖挽回頹勢。無奈外界的反彈始終不斷，就算她再怎麼流淚道歉恐也無濟於事。最近連樂壇天后瑪莉嘉兒（Mariah Carey）都加入討伐艾倫的行列，坦言12年前被她在節目上被逼公開懷孕，內心「非常不舒服」。

瑪莉嘉兒於在節目中公開被逼認懷孕感到無奈。（youtube影片截圖）

最近瑪莉嘉兒在艾倫節目上一段舊的訪談畫面傳遍網路，只見艾倫看似不經意問瑪莉和那時的丈夫尼克坎農是否一如外傳般的已經「做人成功」？瑪莉臉上雖然還是帶著笑意，卻明顯想跳過這話題，答道：「不要討論這個啦。」想不到艾倫接下來馬上拿出一瓶香檳，想讓她喝一杯來停止流言，瑪莉只好先藉口喝香檳會變胖想逃過，之後又表示電視上應該不能喝真的香檳吧，結果艾倫告訴她，那是真的香檳，瑪莉只好說道：「不敢相信妳竟然這樣對我，艾倫。」

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艾倫繼續進逼：「來，我們來乾一杯，慶祝妳沒有懷孕。」瑪莉接過酒杯，看似喝了一口，卻不太像真的有喝下肚，艾倫立刻先發制人，興奮說道：「你真的懷孕了啦。」瑪莉多年後回想到這件事，認為艾倫讓她處於不太舒服的情況下，因為她當時還沒有要告訴別人的心理準備，她曾經流產，而在艾倫電視上逼她招認懷孕後，她過沒多久又流產。「那時候真的可以多一點同情心，而且那時我能怎麼辦呢？」瑪莉有些無奈。

早先一堆控訴艾倫的人，都覺得她大小眼，只會對演藝界大牌親切，不過瑪莉嘉兒這一段，證明她對大牌紅星也沒在客氣，高興想怎麼樣就怎麼樣。

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