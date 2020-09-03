三大美魔女保養秘訣　溫碧霞主打平民美白李若彤研發獨有按摩方法

53歲「最美周芷若」周海媚雖然已移居北京多年，但卻從未離開香港觀眾的視線。她不時更新社交平台，早前她上載了數張帶着狗狗外出的照片，穿上紅白花花裙的周海媚紮起孖辮活力十足，網民大讚她非常可愛。

穿上紅白花花裙的周海媚紮起孖辮活力十足。（周海媚微博圖片）

周海媚護膚秘訣：勤保濕

周海媚亦有在「小紅書」跟大家分享保養秘訣，她指護膚其實沒有想像中的複雜，重點亦只有一個，就是保濕。在護膚前，她會先徹底卸妝，再用噴上化妝水的化妝棉擦面，徹底清潔卸妝殘留，同時為肌膚提供第一層滋潤打底。然後就會用以保濕為主的精華液，幫皮膚注滿營養和水份，讓它看起來更有光澤。接着便搽上面霜進一步加強保濕效果，同時亦把精華更有效地鎖在皮膚中。雖然周海媚的護膚程序簡單，不過她的宗旨是只要勤保濕，皮膚就會變好。

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溫碧霞推介雞蛋美容術

同樣稱得上是「美魔女」的還有54歲的溫碧霞和李若彤，她們都各自有一套護膚心得。溫碧霞推介平民美白秘訣，不需要$10就可以做到，就是雞蛋美容術。先將兩隻雞蛋打在碗中，將蛋黃去掉留下蛋白，蛋白含有非常多的骨膠原，而且對皮膚很好。將蛋白塗在面上按摩，在額頭、面上用打圈方式按壓，下巴和頸部則用向上推的方式。一至兩分鐘後，就會感到皮膚緊緊，然後用水清潔一下就大功告成。

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李若彤獨有按摩手法淡化細紋

李若彤則研發出獨有的按摩方法，有效淡化細紋、眼紋以及頸紋。先將保濕精華塗在掌心輕輕搓揉，均勻塗在面上再輕輕拍打讓它更吸收。先用兩隻手指在眼睛周圍、法令紋位置按摩。然後再用三隻手指按壓讓它全部吸收，搽完面部就用相同方法按摩頸部，便可以有效淡化細紋，不過最重要的還是要堅持。