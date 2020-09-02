這麼遠那麼近｜方東昇「食字」大爆發　盡顯才子本色唔止得爛gag

方東昇嘅金句大家都聽過唔少，不過原來佢玩「食字」一樣出色。昨晚一集《這麼遠，那麼近》繼續由方東昇、黄靖婷及李曉欣帶大家睇下重慶嘅交通情況。

原來方東昇玩「食字」都好出色，果然係才子。（影片截圖）

節目一開首，方東昇話帶大家去「鬼屋」探險，而畫面所見，係三人拎住手機當電筒，喺漆黑一片嘅地方行樓梯。「終於搵到鬼門關」、「邊度有鬼？」佢哋口中所指嘅「鬼」其實係輕軌烈車」……重慶嘅網紅景點「李子壩站」，由於輕軌烈車站設於大廈樓層之間，入站猶如駛入民居，令唔少人都去到睇下呢個奇觀，高峰期試過一日有近萬人到此打卡。節目中，方東昇為解決大眾心目中嘅疑問：到或有樓定有軌先，於是請嚟佢口中嘅「築軌大師」（即係設計師）葉天義解說：「係同時進行的。」

為咗感受一下「斜泊」嘅32度有幾斜，方東昇瞓身實測。（影片截圖）

節目中，大部分重慶民眾都表示出門寧願坐地鐵都唔想駕車，原因係塞車同難搵車位。「高德地圖發表嘅2019年第一季中國主要城市交通分析報告，重慶全國包尾，比上海、北京都差，繁忙時間平均車速唔夠25公里，係名副其實嘅『堵城』，堵塞嘅堵。」食字食得無懈可擊。方東昇之後又指出重慶全市仍然缺17萬個車位，為咗增加車位，有公司喺停車場特設「斜泊」，另外，亦有「咖啡杯」、「摩天輪」等停車場，「而家科技進步，按個掣就可以泊車，睇落唔止車主幸福，連啲車都好幸福，天荒地老流連在摩天輪」方東昇呢個總結又係無得輸。

金句嚟啦。（影片截）

節目尾聲，方東昇表示最難忘係重慶嘅橋。「呢個星期係重慶行咗好多橋，告別橋都，想送返條橋比幫過我哋嘅重慶朋友，Thank You!」呢個爛都不能再爛嘅gag由方東昇講出，係唔同啲。

由橋都玩到Thank you ,好嘢。（影片截圖）

負責接送嘅司機，方東昇話對方唔係一帶一路，係一帶四路。