使徒行者｜張振朗第三輯變重要角色：林峯仲記得我鬧佢!

無綫（TVB）深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者2》（2017），緊接的是《使徒行者》（2014）。《使徒行者》除了主角林峯、佘詩曼、苗僑偉以及許紹雄等夠亮眼之外，一眾配角亦非常矚目，例如木蝨（梁烈唯飾）、反派葉兆良（鄧健泓飾）、小頭目撻沙哥（彭懷安飾）以及猜 Fing（林偉飾）等，其中當年屬於配角的張振朗（Owen）和林峯對手戲非常多，至今相距6年，Owen已經榮升男一。

《使徒行者》的張振朗處處針對林峯。（TVB）

回想起當時，Owen表示經歷了很多事情：「當時剛演戲膽生毛，對住林峯好開心，一入嚟可以同佢演戲之餘又可以係咁鬧佢，邊個可以有啲咁嘅機會。當時演技緊係有待進步，但係會覺得唔怕死，我覺得幾得意。嚟近《使徒行者3》都會做另一個角色，我都有同阿峯拍對手戲，我都會問佢記唔記得我鬧佢？佢話緊係記得，但依家反而我同佢有對手戲我會怯，以前都唔會有，年輕個陣真係唔同啲。」

當年同林峯對戲，張振朗覺得自己係膽生毛。（TVB）

與林峯相隔多年再合作，Owen除了覺得他演技成熟了之外，更是有一種小粉絲的心態去看他演出，「佢真係一個好正嘅演員，好勤力亦都好揮灑自如，我覺得係好學習到。我喺現場側邊睇佢做戲真係幾正，衰啲講句，我讀書都有睇佢，所以真係好正，親身咁望，所以我都係佢小粉絲。」

Owen表示真係好鍾意睇林峯做戲。（梁碧玲攝）

Owen被大家開始認識的時候絕對是在TVB綜藝節目中模仿張智霖，因此他有一個稱號叫「翻版張智霖」。若說得到真真正正的演戲機會他覺得不是《使徒行者》，而是《踩過畀》，他說：「正式令人認得係《踩過畀》，個陣終於洗甩咗張智霖形象。去到今次《反黑路人甲》，真係會畀人覺得張振朗原來可以咁樣做戲，我希望畀觀眾感到我每個角色都好努力。」

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