高海寧分享媽媽撞鬼經歷：有個著和服但冇樣嘅女人!

高Ling今日好靚。（梁碧玲攝）

現時踏入農歷七月，傳統稱為鬼節。這段時間鬼門關大開，讓一眾遊魂野鬼來到陽間。很多市民都會盡量減少晚上出夜街，避免不幸運地「撞鬼」，而藝人高海寧（高Ling今天（2日）出席活動時候，表示不是記者跟她說，她也不知道現時是鬼節，高Ling認為平生不作虧心事半夜敲門也不驚，她說：「其實我咁多年都未遇過。」

開始講鬼故。（梁碧玲攝）

雖然高Ling沒有遇上，但她透露媽媽有遇上過，那時候是一家人在日本旅遊，高Ling說：「個陣去到一間溫泉旅館，入到去我阿媽話聽到入面有人鬧交，但間房好黑乜人都冇，就同我阿爸講有聲，我阿爸就叫佢咪多事。當晚瞓覺我媽半夜醒咗見到有個女人著住和服望住佢，但係冇樣嘅個女人，佢就恰埋眼，之後再打開眼個和服女人就係佢面前，之後個晚佢就唔敢再打開眼。」

故事說到這裡，記者當時聽到已經「毛管戙」，不過故事還沒有完結，高Ling繼續說：「返嚟香港之後，係學校洗手間覺得有人推佢哋，條眉毛有疤痕，我大細佬就下巴有疤痕，我爸爸就企係張凳到Feel到有人推趺佢張凳落地下啦，我就發高燒一直唔退，最後我契媽帶咗我阿媽去拜黃大仙就冇事。」

點擊睇高海寧更多靚相！

高Ling真係講得好驚。（梁碧玲攝）

睇下高Ling個樣。（梁碧玲攝）

高Ling真係好驚。（梁碧玲攝）

高Ling唔敢睇。（梁碧玲攝）

眼神好兇。（梁碧玲攝）

高Ling講完。（梁碧玲攝）

高Ling。（梁碧玲攝）

（梁碧玲攝）

（梁碧玲攝）

（梁碧玲攝）