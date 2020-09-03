【搬家】黃婉曼分析最佳退休國家係泰國　只因醫保、樓價平到笑？

黃婉曼嘅《搬家》主力介紹移民大計。(影片截圖）

黃婉曼喺myTV SUPER嘅自家製節目《搬家》，先後講解過加拿大、英國等移民問題，最新一集介紹了唔少港人退休後嘅熱門移民國家--泰國。節目中，移民顧問指出入籍泰國需時長達十多年，但如果係長期居留的話，就比較容易，只要50歲以上，銀行戶口有存款逾二十萬港元即可申請退休簽證。節目嘉賓Kenny喺泰國以50萬買入一個400呎一房一廳嘅單位自住。「泰國無論醫食住行都比香港便宜好多，同埋當地醫療系統非常好，好似香港五星級酒店咁，工作人員用國語言都溝通到。」

退休港人Kenny以50萬買入嘅400呎單位。(影片截圖）

移民顧問指出申請退休簽證時，必須喺當地買醫療保險。「當地醫療保險涵蓋範圍好廣，但價錢只係幾百元港幣。另外，除西醫外，曼谷唐人街有好多中醫，比香港便宜一半左右。」Kenny表示當地無論係大小屋苑，都設有健身室同泳池，另外亦有不少休憩地方或大型公園。「如果想請工人照顧長者的，大概二千元左右就有，僱主可以選擇工人住喺屋企，或是不用留宿，一般泰國人都會選擇後者。」

除健身室之外，管理費亦包埋車位。(影片截圖）

交通方面， Kenny以「平到不得了」形容，他說大概10萬港元就可以買到一部全新座駕，最重要係「油費大概係香港三分之一，同埋所有商場、百貨公司都係免費泊車。」他又表示曼谷有唔少退休港人，在當地不時一齊去做義工或者聚餐，而Kenny每日都會花兩小時學泰文，下課後每日都會去唔同嘅咖啡店睇書，所以完全唔係「無嘢做」。最後，他指出由於香港人生活急速，泰國人辦事全部都係「好慢好慢」，無論係銀行開戶或者餐廳職員都一樣慢，呢方面香港人可以需要少少時間去適應。