細So偷食道歉後再被爆料　好友揭阿B感染性病

前商台DJ細So周二晚（1/9）深夜承認背妻偷食白滑KOL阿B，並向所有相關人士道歉。雖然他急急補鑊，然而事件似乎愈演愈烈。阿B今日（2/9）又被爆出更多猛料，「阿B好友」除了透露阿B與原來細So約會的詳情，十次有七次都會發生性行為之外，更直指阿B患上了性病。

細So偷食阿B，仲搞對對方患上性病。

阿B好友爆料，兩人的感情始於2017年12月。當時細So對阿B一見鍾情，展開猛烈的追求攻勢，不但在Instagram狂Like阿B相片，更做埋Stalker追蹤對方動態，前往阿B出沒地方，去停車場將禮物攝在阿B車上，不斷送小禮物討好對方。聊天期間，細So例牌同女方講同老婆已經零感情，只有責任，又踩老婆醜樣，令細So只可以和朋友發生性行為洩慾。

細So成功追到阿B之後，幾乎十次有七次見面都在葵涌Studio上床。細So沒有續租Studio後，改為車震，返電台前會去獅子山郊野公園同女方暗通款曲。

豈料女方於2018年身體檢查時發現患上了濕疣，發生性行為時更出血，之後驚覺中了HPV。阿B之後質問細So，細So承認自己有性病，同阿B道歉，但仍然同對方講我愛你，不要拒絕他的觸碰。細So之後更向阿B坦言，原來與阿B一齊前一年就曾與另一個女子發生性行為。其後阿B病情惡化，去年4月HPV病毒變成子宮頸癌前病變，入院做手術期間細So勁冷漠，從沒有入院探病，阿B連醫藥費都是自費。同年9月11日，細So終發短訊慰問阿B，叫阿B再去看醫生，又話自己好掛住阿B。

前商台DJ細So（蘇耀宗）日前被爆背着老婆陳穎楠（Wing）偷食。（陳穎楠ig）

兩人也曾冷戰，細So曾向阿B道歉自己傳染性病給她。但友人就話兩人分手並非因為性病的緣故，指6月被商台解僱後沒有時間見面，又爆出軌被老婆發現，管得好嚴。

友人曾勸喻阿B放手，認為細So並非真心鍾意阿B，目的僅是為了性愛。友人亦曾為阿Ｂ出頭，在Instagram傳私訊給細So勸喻他珍惜阿B，但細So狀甚可憐地回應話，他很珍惜兩人，但自己身不由己，一直捉不住阿B，被解僱後每日都又驚又亂。好友之後在6月22日向細So老婆阿Wing踢爆婚外情，更向她透露阿B都有HPV。

細So接受傳媒訪問時回應上述指證，他直言自己當時得知阿B患性病後只能道歉和安慰她，但強調自己和妻子並沒有患上性病。

點擊下圖睇細So與他太太的ig聲明以及其他相：

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