矚目配角｜「大L」張武孝復出原來為氹老婆：喺紅館唱歌佢會開心

2004年11月24日，香港才子黃霑逝世，終年63歲。 「我食咗幾十年煙，戒煙戒咗幾次都唔成功，直到黃霑肺癌，佢喺電視機度勸人戒煙，佢係我恩師，我好尊重佢，所以佢走咗之後我應承佢戒煙，當係報答佢，好多朋友覺得我戒唔到，因為我嗰時係喺夜場做嘢，但我都係戒到，由04年到而家，我都冇再食過煙。」張武孝說。

黃霑於2004年11月24日因為肺癌病逝，終年63歲。（Youtube截圖）

張武孝的煙齡超過30年。（陳順禎攝）

現年70歲的張武孝（大AL）經常飾演江湖中人，「食煙、飲酒、講粗口」屬份內之事，而事實上，大AL亦在90年代左右退出娛樂圈並開始涉足夜店、夜總會等等娛樂場所，更曾因為得罪人而被「背景人士」襲擊。

大AL近年的生活非常健康，行山、跑步、踩單車日日做運動，而且體能極好，除了連續幾年完成全馬拉松賽事之外，去年更與友人成功挑戰踩單車環繞全台灣一周：「10日，千幾公里。」

大AL每星期都會出車：

+ 3 + 3 + 3

環繞台灣一周全長約1200公里，以平均每天踩100公里為例，建議時間為12日。（受訪者提供）

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其實大AL的「單車年齡」只有約兩年左右，「當時係因為我老婆朋友搬屋，放咗架單車喺我屋企，咁做運動，不如踩吓單車啦！咁踩嘅時候就見到有年青人踩住架公路單車，望到佢好似踩得好輕鬆，但個速度就好高，就係呢種感覺，我就愛上咗單車。」之後，大AL便不斷向自己的朋友請教踩單車的事，終於找到同好朋友，並加入他們的固定踩車團：「本來今日都去踩，不過因為要嚟呢個訪問，所以先冇去踩。」

現年70歲的大AL依然後有活力：「本來今年又再去環島，不過因為疫情所以取消咗。」（陳順禎攝）

大AL 10日環台幾乎踩足全程

去年，大AL獲車友邀請一起踩單車環繞台灣一周，「初初我都諗，環台我邊得呀！車又唔靚，年紀又咁大，踩千幾公里喎！」不過後來大AL得知，環台單車團會有一輛汽車尾隨，用作盛載所有團員的行李和補給品，於是，大AL最後亦決定跟隨車友，一天踩數十公里就上車「陪踩」：「去到之後，點知又踩到喎，就係咁之嘛！好開心，（結果冇上過車？）少少，因為我有一日係有啲唔舒服，咁仲要上斜路，冇踩大概12公里，其餘全程都同佢哋一齊。」雖然大AL到最後順利完成環島挑戰，但他亦不否認這是一趟很辛苦的旅程：「由台中踩落高雄，200公里，1日。同埋有啲地方真係辛苦，由墾丁去返台東，係因為逆風，個心亦都好唔忿氣，因為踩極架車都唔去，雖然好嬲，但真係踩唔到，要落車推。（但你去之前有冇問過醫生意見？）我諗住去玩之嘛，但我跑馬拉松就有。」

大AL稱當時環島遊平均一小時踩20公里，「我係驚落斜，試過落斜個速度有40-50 km/hr，落係危險嘅。」（陳順禎）

馬拉松，是一項長跑運動，1921年馬拉松的長度被嚴格規定為42公里195米或26英里385碼，一直沿用至今，「我跑馬拉松係連續跑咗四年，今年冇跑係因為疫情關係取消咗，之前我都跑足全場，」張武孝說。全長42公里的馬拉松項目，對於居住在地面總面績只有1,106平方公里的香港人而言，恐怕並沒太大概念，量化計數，跑完一整個「全馬」，大約等於20條青馬大橋／環繞標準運動場跑道105次／來回6次灣仔至中環......現時70歲的大AL笑言 ,能夠多次完成全馬賽事，對自己而言是一項極大挑戰，即使過去已經完成了4次，但明年是不是仍會參與，還要看當時的身體情況，即使他的心願是「跑多最後一次」，「頭嗰30公里都仲可以，但後面嗰十幾公里，真係捱。」

大AL雖然已經年過70，但他的心境仍然非常年輕，非常熱血，說到興奮，話語比所謂的「年青人」更加調皮。（陳順禎攝）

挑戰自己=搵命博

完成台灣環台遊，連續4年跑完全馬賽事，最初每朝游水的他更打算參加「三項鐵人」，年過70歲大AL的體能表面上完勝香港大部份所謂的「後生仔」。雖然體形略胖的大AL身體看似非常健康，但原來他每次的挑戰，都是一個「搵命博」的過程，「我有個好好嘅醫生朋友，佢同我講話唔好跑喇，佢解釋咗個道理我聽，我都怯一怯，咁佢解釋個意思就係，原來喺醫學上，你個意志戰勝咗你本身個體能嘅話係非常危險，因為如果你個體能未到，但你個意志強，咁你個意志就帶住你個體能去，到你個身體支持唔到嘅時候，就會好危險，因為砲馬拉松真係跑意志。」

為什麼仍要堅持跑？大AL笑言：「其實我係想跑埋舊年就唔跑，幾年前就話跑到70歲就唔跑，但我今年70喇。」受新冠腩炎疫症影響，渣打馬拉松取消了2020年的所有賽事。（陳順禎攝）

大AL連續4年完成全馬賽事。（張武孝Facebook）

雖然大AL未必足夠的能力再挑戰馬拉松、環台遊甚或三項鐵人，但他仍然不會放棄做運動，因為健康對大AL而言，除了是生命，也是一種責任。大AL 45歲才結婚，太太比他年小15歲，二人在婚後三年誕下一女一子。2004年之前，大AL一直都東奔西跑為事業打拼，曾到泰國、東莞等地工作，留任當地的他每隔幾個月才能回港探親，到天津的一次更要隔半年才能回港一次。2004年，大AL接到一個電話：「嗰時我喺東莞，我喺東莞都4年，突然有人打電話畀我話『搵到你喇大AL哥，我哋想搵你唱歌呀 』，我話唔係呀嘛？點唱歌呀？但佢哋話係紅館想搵我唱。當時我諗，結咗婚都有十年啦，突然間個老公喺紅館唱歌，我諗太太會好開心啩？就係由嗰日之後，開始有人陸續搵我唱歌，當時我啲小朋友仲細個，咁順理成章，就行返入娛樂圈。」回歸幕前，是為了家庭；健康身體亦然：「我都希望可以長命多幾年，可以同屋企人一齊！」