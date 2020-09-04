可米小子隊長退出娛圈苦讀11年　圓牙醫夢進軍四川開診所勁勵志

曾紅極一時的台灣男團「可米小子」主唱許君豪，2002年在採排中受傷，隨後退出娛樂圈，近來被爆他目前在四川成都做牙醫，讓網友們不禁直呼：「太勵志了吧！」

事實上，許君豪在2002年一次採排中意外受傷，出完第一隻碟後就退團，可米小子從6人變5人，後來雖然短暫復出，但因不適應演藝圈，最後開口腔診所的爸爸鼓勵他重新考醫學院，2004年他被四川大學華西口腔醫學院錄取。2011年，就讀醫學院畢業的他決定到德國攻讀口腔碩士，並在2015年順利考取內地職業醫師執照，選擇在成都創業。

被問到是否常回台灣，許君豪直言：「我常跟我爸媽說，其實也沒有什麼離開家鄉，其實就是從一個家，回到另一個家的感覺。」透露爸媽也來過成都的診所，看完後都相當肯定，爸媽還告訴他：「很好，你選擇是對的」。41歲的他也透露轉職心聲，「當時沒人相信我會成為一名專業的牙醫」！

消息一出，許多大陸網友紛紛留言大讚：「這種才叫勵志偶像」、「被這麼帥的牙醫看牙齒感覺會很不好意思」、「確定是40歲嗎？長了一張二十多歲的臉」、「我的第三顆智齒可能找到他的爸爸了」、「當初的選擇是對的啊，開牙科診所可比做過氣藝人有前途多了」、「最佩服這樣的人！」、「太勵志了吧！」。

看更多台灣娛樂熱話：

台「館長」陳之漢遭轟三槍 男疑犯疑性騷擾不遂一文還原事件始末

台名嘴自爆親父原為阿媽姐夫？湊大6繼子女卻晚景淒涼如鄉土劇情

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

最賺錢男演員也逃不過！巨石強森一家人確診新冠肺炎

陳時中登「GQ」變型男！曝老婆抱怨只被稱「部長夫人」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】