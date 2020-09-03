林二汶自揭體重曾接近200磅　抗拒煎雞翼因為被媽媽嚇親？

林二汶日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《日本命力呈獻：自煮女人最漂亮》擔任嘉賓煮「補膝菜」-「雜菜燴牛尾」，早年二汶因過重導致膝蓋痛，在9個月減走50磅才得以改善膝蓋的痛。對於烹飪，但二汶對於烹飪是不感興趣，她笑言可能小時候被媽媽入廚經驗所嚇怕，最怕「煎嘢」的她更分享下廚時的奇怪習慣。

今集節目，由二人一起烹製的「雜菜燴牛尾」是主持人彭秀慧刻意為二汶揀選的菜式，因為二汶體重曾經高達近200磅，令膝蓋難於負荷，年紀輕輕的她出現膝痛問題，她謂：「我覺得自己仍年輕，不應承受這種痛楚，於是我下定決心採取食療和做運動方法去減肥，用9個月時間減了50磅，在過程中絕對沒有懶躲。」

林二汶原來曾經重200磅！

二汶對於烹飪興趣不大，若要她入廚，首要條件是無火煮食，不會熱烘烘，不用她在烹飪過程中感受到熱力。她特別抗拒煎雞翼，她懷疑是因為媽媽的關係：「不知道是否小時候給媽媽嚇怕了，媽媽經常給我看：『你看，我的手臂有很多疤痕，就是因為煎雞翼給你們吃。』於是我就想『原來煎雞翼是這樣的』，那麼我便不煎了。」如果真的要煎煮的話：「我會配戴防曬手套，而且會一隻手戴兩隻手套，確保即使有孔，滾油也不會燙傷我，然後遠距離地煎。」雖自言對烹飪沒有太大心得，但見她在節目中表現依然有板有眼，彭秀慧更大讚她刀功了得。烹飪，更讓她從中對做人的道理有所領悟。對於恐懼的事情，二汶表示會去練習，盡力去克服，她笑言曾經入廚練習「煎嘢」：「經過練習後，我覺得不要緊，人生總要有害怕的事情，沒所謂了，之後就繼續去害怕。」

此外，二汶在節目中又透露小時候的她是個沒有自信的人，讀書成績既不佳，又不受同學歡迎，直至中三那年她終於「開竅」，二汶說：「當時明白到如果我沒法獨處，怎可能認識到好朋友，所以不跟我玩就隨他吧，我自己一個人做專題研習也沒問題，很奇妙，當你想通了，便變得輕鬆，這樣漸便開始有朋友。」