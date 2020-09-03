內地男星趁老婆懷孕出軌林丹獲原諒　馬伊琍撐文章６年後離婚收場

前商台DJ細So（蘇耀宗）被踢爆背妻出軌，同現年35歲的KOL練美施（Macy）展開一段長達2年半的不倫戀，事件引起極大關注。對於老公細So出軌，其妻子亦最終選擇原諒，揚言要一起走過高山低谷。

細So太太這個舉動，亦不禁令人聯想起內地曾有多位男明星出軌，其太太亦選擇原諒。可是在婚姻生活中出現了裂痕始終是難以修補的，當中有人終究是走上了離婚的道路。

細So被踢爆同網紅練美施（左）發生不倫戀.。（細So﹑練美施IG圖片）

文章馬伊琍

2014年內地女星馬伊琍的老公文章被媒體踢爆出軌女星姚笛，二人被影到同遊深圳在街頭纏綿擁抱非常恩愛，又被媒體目擊到在車內甜蜜幽會，舉止非常親密。而當時馬伊琍正懷第二胎，文章的「好男人」形象因此一落千丈，受萬人指責。

當出軌事件爆出之後，受到指責的文章之後在社交網站發文並承認有錯，寫道：「時至今日都是我咎由自取，錯就是錯，與任何人無關。我辜負了馬伊琍和孩子，辜負了家庭，辜負了丈夫和父親的稱呼，辜負了所有對我寄予期望的人。對不起，請能接受我發自深心的歉意和愧悔。」

文章同姚笛被爆關係密切，男方最終承認自己有錯。（濟州府大鵬哥微博圖片）

當大家不斷猜測二人婚姻會亮紅燈離婚的時候，沒想到在文章發文不久後馬伊琍隨即在微博貼文，表示：「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜。」選擇原諒文章。對於馬伊琍的做法出現兩極化，有人覺得男方根本不值得原諒，有人則覺得應該給予機會重新做人，相信他會改過自新。

獲原諒後的文章多次被影到帶同馬伊琍同小孩出遊，一家人開開心心享受家庭樂，慢慢拾回好男人的形象。可是在原諒後的第6年，二人就在2019年公布離婚，正式結束11年婚姻生活。

馬伊琍最終同文章離婚。（視覺中國）

林丹謝杏芳

有「羽壇神鵰俠侶」之稱的林丹同謝杏芳，在2010年結婚正式成為夫妻。原以為他們的婚姻生活好幸福，沒想到男方被踢爆出軌選美小姐，而令許多人再次又不相信婚姻。

在2014年時候，林丹被踢爆帶同神秘美女出入酒店，二人舉止行為親密，猶如熱戀中的情侶般，抱抱又親親非常恩愛。及後該名女子被起底就是選美冠軍趙雅淇，當時林丹的老婆謝杏芳正懷孕中，令到不少人替她發聲指罵林丹，而他的形象亦一落千丈。

林丹被踢爆出軌選美冠軍趙雅淇。（視覺中國﹑娛樂鮮報微博圖片）

事後林丹亦發文認錯道歉：「做為一個男人我不為自己做更多的辨解，但是我的行為傷害了我的家人，在這裡我向我的家人道歉，對不起。」而謝杏芳事後亦選擇原諒對方，同林丹重新開始。同年謝杏芳為林丹誕下兒子，一家三口現在非常幸福。

謝杏芳最終原諒林丹。（視覺中國）

吳秀波

內地男星吳秀波一向是好男人的代表，可是在2018年的時候他被爆出同女星陳昱霖，有一段長達7年的婚外情，其好男人形象即時毀於一旦。在微博發長文自認是情婦的陳昱霖，就在文章中提到自己當年為了吳秀波放棄演藝事業，一心跟在對方在其身邊照顧他，在他拍戲的時候陪伴他左右，沒想到最後會遭吳秀波狠心拋棄，所以她才心有不甘發文控訴他。

陳昱霖在文章中曾提到：「你說我們一輩子都不會分開的，狗年生兩個孩子，可是還不到狗年的時候，我就毫無徵兆的被你無情拋棄。」又爆出吳秀波在跟她一起的時候，還背着她劈腿另一女人張芷溪，自己還不停被張芷溪騷擾，最終令她患上抑鬱症。

陳昱霖同吳秀波有一段長達7年情。（視覺中國﹑陳昱霖微博圖片）

事件爆出之後吳秀波的形象跌到谷底，演藝工作受到封殺，更一直神隱無公開說明事件的來攏去脈。雖然吳秀波沒有作出回應，但他的老婆何震亞就非常力挺他，還透過法律途徑控告陳昱霖，指出她有一年半時間不斷作出威脅同恐嚇，索取巨額錢財，在無力再作出規勸之下才對她作出控告，而她最終因為涉嫌敲詐勒索罪目前被關押在北京朝陽看守所中，可能要面臨10年以上的有期徒刑。

陳昱霖被捕一事曝光後，她的父母就透過她的微博發文，直言陳昱霖堅持自己是無辜的，這一切都是一個局她是被設計陷害的。望事件不要再發酵，希望獲得吳秀波同其太太的諒解，高抬貴手放她一條生路：「女兒七年時光所託非人，以縱有千錯萬錯，吳秀波先生又如何忍心將感情糾葛付諸於法律。」他們亦相信法律是公平同公正的，目前只盼望陳昱霖早日平安歸來。

但吳秀波一方似乎懶理，並發聲明指陳昱霖公開信內容失實，已將此情況反映給公安機關，並將追究發表人的法律責任。

吳秀波目前還未全面復出。（視覺中國）

陳思誠佟麗婭

內地男星陳思誠在2017年的時候，被內地媒體踢爆同兩名女子在酒店共處一室過夜，疑似出軌。據內地媒體指出，當晚陳思誠回到酒店的時候，在深夜時份就有一位女子敲門，而他當時就身穿黑色衣服開門迎接此女子。其後相隔多個小時之後又有另一位女子敲門，而這個時候他疑換了白色浴袍迎接對方，直到早上六點半的時間三人還未出過房門，孤男寡女共處引起不少猜測。

當陳思誠出軌事件愈演愈烈之時，佟麗婭就突然被爆在朋友圈發文留言：「重新開始」，引來他們離婚的傳聞。對於疑出軌的新聞男方沒有作出回應，而佟麗婭亦當沒事發生似的，至今二人還是夫妻關係。

陳思誠同佟麗婭還是夫妻關係。（視覺中國）