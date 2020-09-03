後生仔傾吓偈｜麥明詩回歸即有料爆：無綫曾考慮增設最不友誼小姐

觀眾最期待嘅麥明詩因為港姐之夜而回歸《後生仔》。(影片截圖)

最新一集《#後生仔傾吓偈》請嚟6位落選港姐作客，而久違了嘅麥明詩亦以黑色tube top強勢回歸，非常吸晴。麥明詩表示自己事業心非常重，就連體重相對增加，並指自己擁有幸福肥。一聽到有「幸福肥」呢三個字，陸浩明即時追問是否有喜事，麥明詩就話：「都開心，總之有開心嘢啦。」正當大家以為佢要宣布新戀情時，麥明詩又補充表示：「有工開係開心嘢，所以我特地為咗今日而好似一班佳麗咁減肥。」

節目中,回顧了麥明詩同馮盈盈參選時嘅恐怖素顏look 。(影片截圖)

節目中，陸浩明要求幾位落選佳麗提議一個獎項，麥詩晴（Ceci）表示既然有「友誼小姐」，其實亦可增設「最不友誼小姐」。聽到呢項建議，麥明詩就話原來無綫真係有考慮過:「我記得2014年曾經曾經有人提議過有呢個環節，聽啲內部消息講，但後來因為太殘忍所以取消。」其實選美本身就已經係最殘忍，增設「最不友誼小姐」話題性一定十足，無綫真係可以諗諗。

現時打寫字樓工嘅麥明詩 ,寄語落選佳麗們要喺圈中搵到自己嘅興趣。(影片截圖)

節目尾聲，陸浩明指幾位佳麗雖然落選，但佢哋嘅娛樂圈事業可能才正要開始，想叫麥明詩俾意見時，麥明詩就話：「因為選到冠軍其實都未必好架嘛，有咩提議，我覺得最緊要搵到自己興趣，因為如果無興趣，整件事就困難好多。」而馮盈盈就認為除咗興趣，亦要搵出自己嘅特點，並加以發揮。「可能有啲位人哋批擊你，但你可以將佢轉化成好突出嘅地方，你就可以批擊返人哋。」馮盈盈以過來人身份講呢番說話，特別有說服力。