小三練美施又爆細So大鑊　疑似曾偷食白滑靚女參賽者？

前商台DJ蘇耀宗（細So）被踢爆背妻偷食白滑KOL練美施（Macy）。練美施近日連連爆出細So醜事亦似乎沒有放過對方的跡象。之前Macy提到細So透露過，自己與她一齊前一年曾亦與另一名女子偷情。有報道稱練美施今日又爆該名女子是細So主持的電視節目中其中一個女參賽者。

練美施又爆細So前一個偷食對象是其主持節目中的參賽者。（LFR@Facebook）

練美施透露，細So曾問她會否想知對方身份，但練美施拒絕，但指自己從另一方面獲悉同一件事，所以相信這件事屬實。

張紫語白滑又巨乳，好有嫌疑。（張紫語微博圖片）

細So在2016年曾主持《ShowTime 我主場》，其中參賽者張紫語亦非常白滑靚女身材正。有傳媒發現她近日已經將Instagram轉做private，連Facebook賬戶都刪除埋。至於其他參賽者吳日言和陳慧敏則表示不作回應。對於有第四者出現 ，練美施則回應說：「我只係交代返hpv經過嘅情況，其他我唔清楚，亦從來唔知係邊個。」

點擊下圖觀看更多張紫語靚相：

+ 5 + 5 + 5

同場加映：細SO清空IG為刪除證據？ 舊相揭示2018年已經開始戴手繩