半澤直樹2︳上户彩1集僅3分鐘戲　片酬揮低《Doctor-X》米倉涼子?

日劇《半澤直樹》相隔7年推出續篇，收視率連續5集都大破22%，吸引全日本觀眾每周守在電視機前追劇。除了堺雅人、香川照之的對立贏得高評價，最重要的女主角上戶彩也是看點之一，外傳她雖然劇中露臉時間不多，但是拍一集就有400萬日元的酬勞，引發外界驚呼「這是上班族的年收入吧。」

【半澤直樹2】上戶彩兩集戲份加埋5分鐘 影養眼寫真冧粉絲勁識做▼

+ 10 + 10 + 10

據日媒《周刊新潮》報導，上戶彩扮演男主角堺雅人的老婆「小花」，在第一部護夫舉動相當經典，且夫妻互動有別於全劇都在撕逼的氛圍，是不可缺少的角色。她婚後生下一對兒女，重心以育兒為主，此次為拍《半澤》復出，每星期到TBS的綠山攝影棚一次，拍攝時間約5小時，實際上工作3到4小時，片酬是1集400萬日元左右。而她的前同事米倉涼子接戲單集酬勞450萬日元，雙方可說不相上下。

由於上戶彩在《半澤2》露臉時間不多，每集出現1到3分鐘，而且拍一集就拿400萬，網友驚呼「演一集400萬，時薪80萬」、「這是上班族一年的收入」、「是真的嗎？每集出現不到5分鐘，就可以賺這麼多」、「太厲害了」。

【相關圖輯】《半澤直樹2》未夠喉？ 盤點堺雅人16年10部上位影視作品▼