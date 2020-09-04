【金鷹女神】迪麗熱巴被叮走　有位女星令唐嫣趙麗穎變陪跑

內地金鷹電視藝術節，自2006年開始，均會挑選一名近兩年在內地電視界領域，有超凡表現，人氣高企及年青貌美的女星，成為金鷹女神，而且均以黃金色的瑰麗晚裝登場，成為電視界的焦點。今屆金鷹女神候選名單出爐，上屆女神迪麗熱巴，竟然被叮走，而7位入圍女星中，曾是女神的趙麗穎、唐嫣，今屆傳出只是陪跑，至於大熱門是哪一位女星，下文為大家揭曉。

上屆金鷹女神得主迪麗熱巴。（視覺中國）

下圖有7位金鷹女神候選人：

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上一屆金鷹女神迪麗熱巴，今年被叮出入圍名單，皆因她上年完全無劇播出，2020年的《三生三世枕上書》及《幸福，觸手可及》，收視不似預期。至於今屆7位入圍女星，趙麗穎和唐嫣早於2013及2015年，已當上金鷹女神，今屆二人再次入圍，分別有大熱劇集《知否知否應是綠肥紅瘦》及《歸去來》。其他入圍女星還有楊冪《扶搖》、孫儷《安家》、Angelababy《創業時代》及姚晨《都挺好》，但以上的女星均已結婚，楊冪更是已跟劉愷威離異，歷屆金鷹女神均是未婚女星，而唯一一位入圍女星只有宋茜未婚，加上她今年有甚受歡迎的電視劇《下一站是幸福》，網上已經傳出宋茜是內地金鷹女神，讓人相當期待。

下圖有歷屆金鷹女神：