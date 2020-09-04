做家務的男人2|王祖藍畫畫有一手　陪李亞男尋找25年老家超感觸

王祖藍、李亞男攜女兒王天韻（Gabrielle/Gabby）在參與的生活類真人騷《做家務的男人》第二季中迎來「畢業禮」，這是祖藍一家參與的最後一集，不止一起作畫全家福，祖藍還陪同李亞男去尋找兒時的記憶。

祖藍與李亞男部分於今集收官。（微博@愛奇藝做家務的男人）

其實祖藍同李亞男都有美術基礎，畫畫過程中，李亞男笑言祖藍的五官都比較大，想不到畫完大致的輪廓之後，竟發現同三星堆博物館的文物「銅獸面」撞樣，令祖藍哭笑不得。不過最後成品都不錯，二人同Gabby還印上各自的掌印，非常溫馨。

夜晚Gabby入睡後，祖藍陪同李亞男去尋找她小時候曾經住過的地方，原來當時的門牌號仍然存在，兩人手牽手漫步弄堂，奈何兜兜轉轉都未找到。

李亞男1995年離開上海，在之前生活的9年中，公公婆婆就是她最親的人。她一邊走一邊向祖藍憶述童年與婆婆相處的點滴，非常感觸。

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幸運的是，兩人最終找到「鎮寧路108號」，且與二十幾年前無太大變化，令李亞男相當興奮，更重新走一遍以前走過的路，逐層逐層尋訪，同祖藍講當時的生活環境，與哪戶鄰居是朋友……

李亞男表示以前的廚房也是對著窗，路過就會聞到飯香味。（視頻截圖）

終於到達李亞男住的頂層，雖然早已物是人非，房屋也重新裝修，但那種感覺依然無變。李亞男想要近距離看看，又望而卻步，不願打攪，令她流連忘返。

李亞男很不捨得離開。（視頻截圖）

回到樓下，李亞男還清晰記得當初與公公婆婆告別的畫面，離開他們去國外，哪知道一走就走了25年，言語間更有些哽咽。