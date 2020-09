前港姐冠軍邵珮詩(Veronica)最近到台灣拍攝無綫(TVB)旅遊節目《台北101種玩法》,更不時在網上公開花絮相片,搞到一班想去台灣旅行的粉絲、網友心癢癢。今日(4/9),她便在Instagram貼出一張身穿比堅尼、外搭黃色牛仔褸的照片,既Sharp醒又養眼,而她亦有在帖文中寫道:「Small steps in the right direction can turn out to be the biggest step in life(啱方向嘅一小步會轉變成人生嘅最大一步)」。雖然邵珮詩明顯圖文不符,但仍然引來不少人留言,其中「星級網民」、同屆港姐黃碧蓮便留言:「Bananaaaa(香蕉蕉蕉)」,非常搞笑。

