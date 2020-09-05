Anson Lo為鄧麗欣親自下廚　大爆秘密直言：人生第一次奉獻畀你

鄧麗欣（Stephy）是不少男生的兒時女神，而MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）不單只有幸與Stephy合唱經典歌曲《他不准我哭》，更有機會為女神親自下廚，Anson Lo大爆秘密之餘更直言：「我人生第一次就奉獻畀你。」

Anson Lo不單只有幸與Stephy合唱經典歌曲《他不准我哭》，更有機會為女神親自下廚。

Anson Lo為Stephy準備了一頓豐富晚餐，包括清炒西蘭花、西檸雞及香煎比目魚。對魚有恐懼，看到魚甚至會哭出來的Anson Lo則為Stephy獻出了第一次：「我人生第一次煮魚就奉獻咗畀你。」他前一晚更刻意向盧媽媽請教下廚秘技，務求讓Stephy吃得開心又放心。Stephy試過Anson Lo的手勢後，大讚西檸雞好味。

食飯期間，Anson Lo突然面有難色地向Stephy說：「我想講個秘密畀你聽，但我唔夠膽講全句，驚你會嬲。」Stephy立即擰頭指：「我個人好大方。」於是Anson Lo便鼓起勇氣說：「細細個已經用你嘅鈴聲嚟做我手機鈴聲。」Stephy隨即瞪大雙眼笑言：「冇嘢！」二人互動相當搞笑，他們因拍攝ViuTV劇集《男排女將》而變得熟落，今次的合作對Anson Lo來說意義重大：「由細到大都好鍾意Stephy，而經歷拍攝《男排女將》幾個月後，我對佢嘅認識亦加深咗。一開始形象冷酷，到親身接觸後發現係好活潑、好平易近人，係一個好大嘅轉變，所以先敢邀請佢一齊玩兼唱吓歌。」

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