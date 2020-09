華哥59歲生日,收到愛女黃芷晴的生日蛋糕,之後他更在太太的合照前拍照留念,而牆上的兩幅馬賽克的作品,原來是華哥親手製作,相當有心思。(黃芷晴IG)

昨日(4日)是黃日華的59歲生日,愛女黃芷晴相當有心,知道爸爸是一個足球迷,特別為他準備了足球主題的生日蛋糕,華哥更在太太的合照前拍照留念,臉上露出幸福的笑容,雖然太太今年5月離世,華哥首次度過沒有太太的生日,但有一個貼心的女兒相伴,相信華哥都會感到温暖及安慰。

而黃芷晴這個孝順女,原來一直好重視爸爸的生日,她在IG stories上載了一張27年前,她同媽媽一齊送給父親的生日咭,咭上寫著「We love you and hope you have a bright future 」,這張生日咭保存了27年,足以証明黃芷晴很珍惜與爸爸的生活點滴,物輕情義重相信華哥一定感受到。