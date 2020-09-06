過街英雄．短評｜森美努力搞笑反而笑唔出　江嘉敏演港女更有驚喜

由森美、黃翠如、譚凱琪、江嘉敏等主演的TVB劇集《過街英雄》即將在下周踏入結局篇，劇集首周收視只有25.2點，而同時段的上一部劇集《迷網》平均有27.9點，下跌了不少。雖然暫時未公布第二周收視，但估計都未能創佳績。劇集主打輕鬆搞笑，更由一向主持風趣的森美擔任男主角，但事實上喜劇效果卻未如理想。

森美首次擔正做男主角。（劇照）

劇集以超級英雄為題材，加上由森美做男主角，配搭新鮮，但想不到森美的搞笑能力在劇中似乎未能盡情發揮。電台主持出身的森美一向口才了得，無論是主持節目還是頒獎典禮都好識搞笑，輕而易舉地帶起全場氣氛，相信這一定離不開他的即興搞笑能力。作為一位主持，除了要有口才之外，臨場隨機應變的能力也很重要，而「轉數快」的森美在主持方面游刃有餘，但套用在劇集中卻被局限，未能將他的長處發揮出來，令到所謂的搞笑都變得太「夾硬」，不少網民都表示實在好難笑得出。

森美一向轉數快，但套用在劇集中就被局限，與黃翠如之間的戲份亦未見火花。（劇照）

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劇中森美與黃翠如拍檔查案，聯手解決了不少問題。當中牽涉到不少人物角色及案件，但未知是不是因為受劇集數限制，很多案件都完結得太倉促，並沒有好好展開來說。譬如圍繞着花姐（郭少芸飾）的騙案匆匆了結，阿Yan（黃翠如飾）由頭到尾只想着將錢騙到手，最後鬧出一場「槍戰」戲就草草了事，整個調查過程都沒有派上用場。

圍繞着花姐（郭少芸飾）的騙案最後鬧出一場「槍戰」戲。（YouTube影片截圖）

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不過值得一提的是，星仔（森美飾）的家人包括爸爸唐樹根（于洋飾）、媽媽元麗芸（盧宛茵飾）及妹妹Ella（江嘉敏飾）都表現出色，將貪小便宜、拜金、斤斤計較的一面都表現得淋漓盡致，更鬧出不少笑話。于洋同盧宛茵兩位前輩將市井小人物的精粹完美演繹，而江嘉敏與Lucas（周志康飾）之間的互動亦笑料百出，不少觀眾都認為這家人反而更可擊中大家的笑點。

江嘉敏、盧宛茵同于洋的演出更搞笑。（YouTube影片截圖）