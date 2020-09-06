成龍被發展商「搵笨」過億元豪宅未過戶　要打官司爭業權

早前有內地網民爆料，於社交網上以「據說是成龍的房子」為題發文指成龍將位於北京東城區的豪宅「NAGA上院」放在網上進行法拍 (法院拍賣房屋，即香港俗稱銀主盤）。該網指豪宅的市價約1億人民幣（約1.1億港元），今次以7,190萬人民幣（約8,180萬港元）作為拍賣底價，比市價平了接近2,800萬人民幣（約3,160萬港元）。有台灣媒體就報道，曾擁有超過20億身家的成龍竟然要面臨法拍，紛紛推測他是否陷入財困。

成龍兒子房祖名曾居於該豪宅。(房祖名微博)

今日卻有報道指原來成龍當年是以代言酬勞來繳付該豪宅的大部分價錢，有消息指成龍於2006年以3,360萬人民幣（約3,810萬港元）購入這個一層共兩戶的豪宅，並年以2,060萬人民幣（約2,336萬港元）的代言酬勞作抵銷，他實際只需付尾數1,300萬人民幣（約1,474萬港元）。但發展商當時對成龍表示擔心交易金額太低，怕價錢曝光後外界會「唔睇好」該樓盤，故私下跟他協商，提出不要進行過戶，成龍亦一口答應。豈料事隔十多年該豪宅仍屬發展商名下。現在因為發展商涉及債務糾紛，致令該豪宅被封查拍賣，變成了銀主盤。

成龍要打官司爭產。(vcg)

過去10多年來，該單位一直都是成龍一家人於北京的固定居所，可是成龍至今仍未辦妥過戶手續，故仍屬發展商名下物業。有指成龍去年已經提出訴訟，當時法院判決停止對涉案單位作出執行，怎料今年6月有公司不服判決，要求撤銷一審判決。成龍為取回物業於是再次提出訴訟，堅持爭取到底，並指該豪宅雖然未過戶，但有彼此簽名的合約書。對於拍賣豪宅一事，成龍公司發言人昨日就表示此事正在訴訟階段，因涉及法律內容，故不方便多談。有關消息曝光後，網民即熱烈討論，有網民就留言：「點會有人咁蠢，十幾年來都唔轉名」。

點擊下圖逐格睇房祖名北京豪宅室內奢華裝潢：