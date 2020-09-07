王曼喜提前通知全家婚訊　馬詩慧：見到佢哋兩個好開心

《 亞洲模特盛典Face of Hong Kong 2020香港區決賽 》周日（6/9）圓滿結束，由林志恆和黃海怡榮獲冠軍，曾參加《全民造星II》的陳勇龍則奪得最上鏡大獎，名模馬詩慧（Janet）為評判團之一。

Janet一早就知大女Kayla要訂婚。（梁碧玲攝）

Janet於比賽完結後接受《香港01》訪問，談及大女王曼喜（Kayla）與女友Elaine宣布訂婚一事，她透露Kayla公開婚訊前一日已經通知全家，「事前唔知，又唔會好突然。因為有一日Kayla返嚟呢，佢就話有嘢要宣布，咁當然聽到呢句說話嘅時候，你就會知道有啲玄機話你聽，你一係就結婚一係就大肚，是但一樣㗎啫！End up（最後）就話，我哋訂婚。（公開之前就已經知道訂婚？）係啦！佢同我哋講，第二日就Po咗相出去。（成家人面前講？）係呀！（Michael開心？）梗係！我哋又唔會覺得係好surprised（驚訝）嘅一件事，你見到佢地兩個人好開心，好舒適嘅時候，話畀你聽，我哋訂婚啦，一啲都唔覺得surprised。除非兩個成日都嗌交，訂婚就好驚啦係咪。（兩人從未嗌過交？）有冇唔知啦！因為我哋唔係一齊住。但你從好多地方都見到好sweet sweet嘅兩個人嘅時候，即係覺得呢件事嚟得好自然。（覺得Elanie份人如何？）好nice好有愛心。佢好愛動物，呢樣好重要。」

她又直言自己未見過親家，待疫情完結後才會有慶祝活動。

Janet和老公王敏德都勁開心。（梁碧玲攝）

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