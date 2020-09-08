反黑路人甲．劇透｜賴慰玲身陷險境　殺手闖入醫院滅口

《反黑路人甲》第二十二集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，鐵頭（陳志健飾）救走高彬（張振朗飾），透露喪鐘（徐榮飾）等人想藉親熱照拉細（王浩信飾）倫下台。細倫找芷珊（湯怡飾）幫忙，終靠芷珊冒認是其女友，化解下台危機。陸秋（朱敏瀚飾）見明麗（高海寧飾）為細倫影響星途，明言細倫不喜女色，明麗決定親身試探細倫！千霞（賴慰玲飾）向千瑜（傅嘉莉飾）揭穿司徒信早有家室，千瑜驚覺被他利用。千霞被伏擊兼搶走夾萬鎖匙，更遭車撞至重傷。千瑜透露事件與司徒信（許家傑飾）有關，細倫向司徒信問罪，更出手打傷他！細倫向欣頤（馮盈盈飾）斥責司徒信傷害蔣家姊妹，欣頤認為細倫過份投入，警告要終止其任務。

王浩信黑化？（《反黑路人甲》螢幕截圖）

點擊下圖睇更多《反黑路人甲》上集精彩畫面：

+ 25 + 25 + 25

以下內容有劇透，逃生門在此：

反黑路人甲｜16-20集仲係睇王浩信表演 主線冇推進點解唔棄劇？

反黑路人甲｜《東張》主持梁麗翹低胸訪問 王浩信張振朗唔敢直望

反黑路人甲｜鐵頭陳志健極重情義 對老婆、父親無條件付出

反黑路人甲｜王浩信五條感情線 邊位演員地位最高？

《反黑路人甲》最新一集講到，高彬認為司徒信令千霞受傷，不再聽他指揮。千霞昏迷，千瑜與司徒信劃清界線。高彬懷疑舊手機咭的資料與定邦（于洋飾）之死有關，但細倫只想向司徒信報復，不惜動員四聯幫人馬並出巨額懸紅，欲找出劫匪來頂證司徒信。榮章（石修飾）怕電話咭曝光連累自己，要晨爺（姜大衛飾）盡快找出電話咭。欣頤怕細倫越軌，盼明麗幫忙分散細倫的注意力。偉晨借喪鐘勢力找到劫匪，卻發現電話咭不在劫匪手中，決定派鐵頭解決千霞……欣頤知劫匪在志琛手上，發散警力想找出劫匪。

王浩信要黑化了。（《反黑路人甲》螢幕截圖）

點擊下圖睇更多《反黑路人甲》下集精彩畫面：

+ 8 + 8 + 8

同場加映：反黑路人甲｜《東張》主持梁麗翹低胸訪問 王浩信張振朗唔敢直望