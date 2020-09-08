張慧儀回想心臟病兒子做手術情況：見佢全身插喉心痛到不得了

張慧儀今日（8/9）現身九龍灣出席兒童心臟基金會舉辦的活動，16歲兒子張晃維（Hanson）患有先天性心臟病，她亦有透露囝囝的最新情況：「2018年手術後，康復情況理想，囝囝而家長高咗，各方面都向好方面發展。」

張慧儀現身九龍灣出席兒童心臟基金會舉辦的活動。（陳芷穎攝）

手術費用昂貴除了帶來金錢上的壓力，最困擾慧儀的卻是精神壓力：「完全冇壓力就肯定呃人，不過更大係精神上嘅壓力。佢做手術嗰段時間，有好多未知之數，加上手術後康復唔係咁理想，嗰時好驚、好徬徨，心理壓力好大。」要接受大大小小的手術，Hanson卻從未說過一聲辛苦，但作為媽媽，慧儀非常心痛：「佢好彩冇好痛苦嘅記憶，我見到佢全身插晒喉，到而家仲有好多傷痕，心痛到不得了。（感受到生離死別？）有，真係唔知聽日係點，可以距離我哋好近。」

囝囝要接受大大小小的手術，慧儀非常心痛。（陳芷穎攝）

有了種種的經歷，慧儀非常珍惜與囝囝的相處時光，更笑言每當生氣時，重看囝囝在醫院的照片便會火氣全消：「有時好嬲好想鬧佢，睇返佢喺醫院啲相，所有火氣即刻冇晒。因為我嗰時祈禱，只要阿囝好返，我點都得。我錫佢多過自己，係緣份，上天派佢嚟教育我，我嘅人生以囝囝行先。」慧儀從囝囝身上學懂了奉獻的快樂以及凡事不要太急躁，亦改變了她的人生價值觀：「佢令我知道世上最珍貴就係愛。」

另外，受疫情影響，張慧儀直言很多工作被逼暫停令收入大減：「之前馬來西亞封城，打亂晒啲計劃，損失咗6位數字以上，我而家正式恢復工作。」

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