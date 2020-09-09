全民造星III︱ViuTV小花李昭南蔡寶欣入局　Alan@E-kids都有份玩

曾捧紅過姜濤的ViuTV選秀節目《全民造星》今年來到第三季，並安排於11月首播。去年《全民II》迴響不大，今年ViuTV決定轉換賽制，增加新鮮感，由過往只有男參賽者改為男、女混合賽制。節目剛於周二晚（8/9）開廠錄影，據了解，今屆參賽者女多男少，兩者差距亦頗為明顯，並且吸引不少已入行的藝人參加，《香港01》搶先披露兩位ViuTV小花李昭南（Mishy）和蔡寶欣（Pony）已順利入局成為參賽者。

演員加唱作歌手Mishy加盟今年的《全民造星III》。（IG：mishyfish）

Mishy於周日（6/9）接受《香港01》訪問時大爆自己有份參加《全民造星III》，並在自己主辦的《亞洲模特盛典Face of Hong Kong 2020》中，稱呼兩位曾參加《造星II》的參賽者陳勇龍和李展程為「師兄」，她透露自己剛加入《造星III》的錄製不久，都要向陳勇龍偷師，包括釐清賽制，她又指今屆賽制非常有驚喜，「連我哋啲導師都有啲surprised！」。據知，另一位ViuTV小花蔡寶欣（Pony）亦已獲選成為《造星III》參賽者。

【全民造星III】疫情下低調招募參賽者 節目趕製預計11月初首播

ViuTV另一位小花蔡寶欣Pony都有份演出《全民III》。（Instagram@ponychoiiiii）

另外，今年參賽者有很多都是已入行的歌手，包括曾經參加《造星II》但與十強無緣的劉瑞祈（Kay），他接受訪問時承認再戰：「我自己決定再玩，邊度跌低，邊度企番起身，今年真係想入到十強玩現場Live。」

此外還有Judas Law羅凱鈴、丁悅（Tiffany Ting）、王嘉莉（Kelly Wong）、陳毅燊（Anson）、吳筱茵（Candy Ng）、阿左（Geor）、陳澤言 （Chase）、、前女子歌唱組合As One成員陳葦璇（原名陳嘉茵）、E-kids成員林詠倫（Alan）、組合樂遊團主音葉巧琳、男歌手李浩軒、女子跳唱組合Bingo成員關嘉敏（Carman）和陳康琪（Odilia）等等。另外還有演員劉若寶（Polly Lau）。

今屆參賽者李浩軒已經小有名氣，不但已出道，更獲得過港台十大中文金曲「最有前途新人獎 優異獎」。（IG@lee_hohin）

事實上，上述參賽者很多都不是「白紙一張」。葉巧琳的樂遊團於2013年出道；Bingo與劉瑞祈原本屬於的男團ReVe則同於2016年出道；而Judas早於5年前開始Busking，在去年因自彈自唱的片段被擺上網，人氣急升，獲唱片公司賞識加盟，並於去年出道。其中最老資格當數「E-kids」成員林詠倫，他早於2002年就已經出道，可稱之為「老前輩」。至於李浩軒亦小有名氣，他在2018年出道，並於同年獲港台十大中文金曲「最有前途新人獎 優異獎」。到底今屆選人的準則如何？為何會有那麼多「舊人」再戰？記者曾聯絡《全民造星III》的監製「花姐」黃慧君，但暫時未有回覆。

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